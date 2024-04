Concorrenti La Pupa e il Secchione 2024: chi sono?/ Nove coppie in gara: tra giochi e sfide

Manca pochissimo al debutto e cresce sempre di più l’attesa e la curiosità per scoprire chi sono i concorrenti de La Pupa e il Secchione 2024. Al momento, infatti, l’identità dei 18 ragazzi e ragazze che formeranno le 9 coppie è top secret e si scoprirà durante la prima puntata del reality. Enrico Papi ritorna al timone del celebre reality dopo quasi quindici anni dall’ultima nel 2010 e le novità sono tantissime a cominciare da un ritorno al passato.

Enrico Papi provoca: "Pubblico de La pupa e il secchione è più intelligente di chi lo fa"/ "È una sfida"

Non ci saranno infatti i cosiddetti ‘Viceversa’ cioè coppie formate da Secchione e Pupi ma solo 9 bellissime ragazze intraprendenti dedite solo al cura dell’aspetto fisico e 9 ragazzi nerd che non hanno mai avuto una storia d’amore.

La pupa e il secchione 2024, chi sono i concorrenti? Tutti di età compresa dai 19 ai 37 anni

E dunque in attesa di conoscere chi sono le pupe e i secchioni de La pupa e il secchione 2024 si sa soltanto che i concorrenti di questa edizione avranno un’età compresa tra i 19 ed i 37 anni ed anche questa è una novità rispetto agli anni passati quando l’età dei partecipanti al reality (esclusa l’edizione di Barbara D’Urso) non superava i trent’anni. Del reality di Italia 1 sono andate in onda con risultati altalenanti cinque edizioni.

Raffaella, chi è moglie Enrico Papi e il figlio Iacopo/ "La nostra relazione è senza etichette"

Alcuni dei concorrenti de La Pupa e il Secchione delle prime due edizioni, condotte entrambe da Enrico Papi prima con Federica Panicucci e poi con Paola Barale e che hanno segnato degli ottimi ascolti, sono ormai personaggi noti come Rosy Dilettuso, Francesca Cipriani ed Elena Morali. Il reality è poi tornato in onda con buoni ascolti nel 2020 sotto il timone di Paolo Ruffini affiancato proprio dalla pupa per eccellenza Francesca Cipriani. Novità importante di quell’edizione è stata l’introduzione dei viceversa, coppie formate da Secchione e Pupi ed una di loro la coppia formata da Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi ha vinto. Poco è cambiato l’anno successivo con l’edizione targata Andrea Pucci mentre nel 2022 Barbara D’Urso ha ottenuto ascolti deludenti.

La Talpa 2024, chi sono i possibili conduttori/ Da Enrico Papi a Signorini: tutti i papabili nomi

© RIPRODUZIONE RISERVATA