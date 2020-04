Pioli resta al Milan?/ Calciomercato: i giocatori promuovono il tecnico e Rangnick…

Pubblicità

In vista della prossima stagione, tiene sempre banco in casa Milan la possibile partenza o meno di Stefano Pioli. Se infatti fino a poche settimane fa il destino del tecnico pareva già segnato visto il prossimo approdo di Ralf Rangnick in qualità di allenatore-manager, in realtà negli ultimi giorni le quotazioni dello stesso ex allenatore della Fiorentina sono enormemente salite. il tecnico gode certo della fiducia della dirigenza visti i risultati ottenuti. Approdato solo a ottobre, nonostante qualche incidente di percorso, Pioli ha presto mostrato sul campo l’efficacia della sua “cura”: molti giocatori sotto la sua direzione sono stati rivalutati e hanno trovato spazio e fiducia, e il suo staff si è distinto per professionalità e perizia nel gestire anche le situazioni più complesse. Insomma, Stefano Pioli si è rivelato finora un ottimo condottiero per il Milan e lo stesso allenatore ha ancor oggi la piena fiducia dello spogliatoio, di Ibrahimovic in primis. Anzi con lo svedese il tecnico avrebbe instaurato un rapporto di grande fiducia reciproca: elemento che in estate potrebbe pesare moltissimo.

PIOLI RESTA AL MILAN? IL NODO ECONOMICO

Per la prossima stagione dunque Pioli potrebbe davvero restare al Milan: il tecnico non ha perso posizioni nel rapporto con il club, cosa che invece ha subito in questi giorni Ralf Rangnick. Come è noto il dirigente tedesco era stato contratto da Gazidis in precedenza e fino a poche settimane fa il suo approdo pareva certo: gli ultimi avvenimenti, come l’esplodere dell’emergenza coronavirus e la conseguente crisi economica, hanno però notevolmente raffreddato la pista. Come ci riporta oggi anche la Gazzetta dello sport, nodo dolente nelle contrattazioni tra Milan e Rangnick è sempre stato il problema budget e in vista di una prossima stagione (di mercato come di campionati) in ristrettezze economiche, il club non se la sente di adeguarsi alle alte richieste del dirigenze del Lipsia. Meglio a questo punto adottare una via più prudente, fidandosi di chi, come Pioli, ha lavorato e continua a lavorare silenziosamente e con profitto, al successo del Milan.



