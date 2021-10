Pippo Baudo, ballerino per una notte/ Milly Carlucci: “non vediamo l’ora”

Pippo Baudo pronto al grande ritorno in tv, ospite d’eccezione nella serata di apertura di Ballando con le stelle 2021. Il famoso presentatore, ospite e ballerino per una notte, rappresenta il primo colpo ad effetto di questa stagione di Ballando. Milly Carlucci non vede l’ora di vederlo all’opera in una coreografia realizzata ad hoc, da eseguire nel corso della diretta della prima puntata.

In occasione della conferenza stampa di presentazione, la conduttrice non ha nascosto le emozioni per avere come primo ospite un simbolo della televisione italiana: “È la storia della televisione, è il personaggio a cui tutti noi dobbiamo qualcosa. Gli dedicheremo un medley con le sue canzoni. Non vedo l’ora di averlo qui”, ha raccontato emozionata.

Pippo Baudo, coreografia ad hoc per Ballando con le Stelle 2021

Pippo Baudo che tra le altre ha appena ottenuto un’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il famoso conduttore, per una sera soltanto, sarà anche concorrente. La sua esibizione verrà infatti valutata dalla giuria presente in studio ed il punteggio contribuirà a migliorare la classifica di una delle coppie in gara.

Generalmente i giudici sono sempre stati benevoli con gli ospiti, assegnando il massimo punteggio per l’impegno ai “ballerini per una notte”. Vedremo se anche il mitico Pippo Baudo riuscirà a fare il pieno di voti, di sicuro gli applausi e l’entusiasmo per la sua partecipazione non mancheranno.

