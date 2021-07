Pippo Baudo, ex marito Katia Ricciarelli/ “Dopo 18 anni d’amore, qualcosa non…”

Pippo Baudo è stato uno dei grandi amori di Katia Riccarelli, tra gli ospiti dello spettacolo evento “Una voce per Padre Pio” condotto da Mara Venier. Quello tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli è stato un grande amore che ha fatto sognare il pubblico: lui, istrionico re della televisione italiana e lei protagonista indiscussa della lirica mondiale. Una coppia che ha fatto sognare i fans e riempito le prime pagine dei giornali. Il matrimonio, celebrato il 18 gennaio 1986, è il coronamento di un amore che, però, dopo 18 anni è venuto meno. Durante un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale, la Ricciarelli, parlando del sentimento che l’ha unita a Pippo Baudo per così tanto tempo, ha dichiarato: “Con Baudo sono stati 18 anni di matrimonio felice. Poi qualcosa non ha funzionato. Niente tragedie. Se la casa mi cade in testa, io mi sposto…”. Oggi, tra i due ex coniugi c’è un rapporto di stima e affetto.

Katia Ricciarelli/ "Singolo con Dj Jad? Non mi sono atteggiata a regina del rap”

Pippo Baudo, Katia Ricciarelli rivela: “Ci siamo ritrovati”

Dopo la fine del matrimonio, il tempo ha permesso a Katia Ricciarelli e Pippo Baudo di ricostruire un rapporto amichevole. In nome dell’amore che li ha uniti per circa vent’anni, oggi, i due artisti si sono ritrovati. A confermarlo è stata la stessa Ricciarelli che, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo qualche tempo fa, ha dichiarato: “Ci siamo ritrovati e abbracciati come se nulla fosse. Questa è una gran bella cosa”. Nella stessa intervista, la Ricciarelli ha anche parlato del futuro lavorativo di Pippo Baudo. Rispondendo alla domanda “Ci vorrebbe un altro Saremo con Baudo?” ha dichiarato: “Non spetta a me dirlo, ma lo pensano tutti! Magari i tempi sono cambiati, però la sua professionalità rimane straordinaria”.

