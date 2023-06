Pippo Baudo festeggia 87 anni e riceve la chiamata di Fiorello/ “Amadeus? Mi è simpatico”

Fiorello telefona a Pippo Baudo in diretta a Viva Rai2: “Hai tracciato la strada e noi la stiamo seguendo tutti”

Pippo Baudo, il presentatore che ha fatto la storia della televisione italiana, compie 87 anni, oggi martedì 7 giugno 2023. Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936 e innamorato del mondo dello spettacolo, si è spostato presto a Roma per inseguire il sogno del piccolo schermo. Fiorello, in occasione dell’ultima settimana di Viva Rai2 non poteva perdere l’occasione di utilizzare il suo spazio televisivo del mattino per fare gli auguri a Pippo Baudo.

Il mattatore siciliano ha voluto rendergli omaggio, chiamandolo in diretta e invitandolo nella prima puntata della nuova stagione del suo show. Fiorello ha immediatamente effettuato gli auguri al volto noto della televisione italiana domandando: “Che effetto fa guardare la televisione e vedere che c’è sempre un pezzetto di Pippo Baudo?”, al che il conduttore ha replicato: “Ma non lo so, non sono così presuntuoso“, ma Fiorello ha rincarato la dose affermando: “Ma no, te lo dico io Pippo, è così. Hai tracciato la strada e noi la stiamo seguendo tutti quanti, tutti. Chi fa questo mestiere oggi segue la strada tracciata dal grande Pippo“, e il festeggiato ridendo emozionato ha detto: “Mi fa piacere, ho seminato bene, insomma. Sono il maestro”.

Fiorello, nel corso della sua telefonata di auguri a Viva Rai2, ha domandato a Pippo Baudo se ricorda un aneddoto relativo al Festival di Sanremo 1995, quando Fiorello partecipò: “Vediamo se ti ricordi la frase che mi dicesti nel 1995 quando mi davano vincitore al Festival”. Baudo ricordò che disse al siciliano: “Una cosa che si dice in Vaticano, Fiorello sei entrato Papa ed esci cardinale” Infatti, Fiorello era uno dei favoriti di quell’edizione ma terminò soltanto al quinto posto. E a proposito del Festival, non poteva mancare menzione, al presente e, in particolare all’attuale conduttore Amadeus, con tanto di commento del festeggiato: “Amadeus è bravo, è di origini siciliane, mi sta simpatico“. Il mattatore siciliano, quindi, ha fatto la conta delle conduzioni, dicendo che il suo amico si sta mettendo in pari con ben cinque edizioni, ma Baudo lo ha subito fermato sottolineando: “Vabbè io ne ho fatti 13 eh, campa cavallo, 13 festival sono tanti eh“.

Infine, la telefonata si è chiusa con un invito del siciliano: “Pippo, noi ti vogliamo bene e sappi che ti aspettiamo. Ora finiamo, ma l’anno prossimo, chi lo sa cosa potrà succedere, ma se dovesse esserci un’altra edizione, promettimi che verrai alla prima puntata”, ha detto Fiorello.











