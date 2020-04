PIPPO BAUDO/ Alla Pausini: “che il tuo sogno si avveri sempre” (Stasera…Laura!)

Pubblicità

Pippo Baudo è il primo ospite di “Stasera Laura Pausini – Ho Creduto in Un Sogno“, lo show evento per i 20 anni di carriera della cantante de La Solitudine. “Grazie per questo bene e per questo affetto che mi tributate, sono commosso, ma sono contento” dice Baudo appena arrivato sul palcoscenico del Teatro di Taormina. Poi il conduttore racconta la storia di una giovane ragazzina: “ebbene la storia che vi racconto parte da 20 anni fa e parte con queste immagini, via…Noi torniamo indietro di 20 anni per rievocare quel periodo, ma per raccontare anche quello che è successo dopo: le tournée trionfanti, i grandi pubblici accarezzati da lei, da Laura Pausini”. Una presentazione importante e fatta col cuore quella che il mitico Pippo ha fatto alla grande Laura Pausini, talento italiano nel mondo. “Ti bacio e ti accarezzo come 20 anni fa” dice Baudo con la Pausini che ironizza “mi ha inventato tu!” e gli chiede “perché non mi benedici come prossima conduttrice televisiva?”. Baudo tentenna, ma cede “laicamente ti benedico e che il tuo sogno si avveri e che si avveri sempre”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Pippo Baudo: “Laura Pausini? L’ho inventata io!”

Pippo Baudo ospite di “Stasera Laura – Ho creduto in un sogno“, il concerto – evento di Laura Pausini trasmesso in replica martedì 21 aprile in prima serata su Raiuno. Un rapporto davvero speciale quello tra Baudo e la Pausini che rientra tra le sue scoperte artistiche, visto che la cantante è stata lanciata proprio durante il Festival di Sanremo 1993. In quell’occasione a presentarla fu proprio Baudo che parlando del brano in gara “La solitudine” disse: “è una canzone romantica, tipica tra compagni di scuola. C’è un compagno di scuola che segue il padre trasferito e allora la ragazza che saresti tu, la protagonista, scopre che senza di lui, senza il ragazzo, tutto è vuoto. La classe, i libri, i pomeriggi e si augura che la stessa tristezza, colpisca anche lui che purtroppo è andato via”. Una canzone che indubbiamente cambiato la vita di Laura Pausini, artista da 80 milioni di dischi venduti nel mondo. Tra i due è nata una grandissima amicizia come ha raccontato più volte la stessa Pausini che, ospite di Deejay Chiama Italia, rivelò come il conduttore le sia stato accanto in un momento molto difficile della sua vita. “Ho perso la voce” – ha confidato la Pausini – “questa esperienza mi ha traumatizzata. Sono stati quattro mesi terribili che mi hanno segnata e Pippo mi ha portata in Austria per farmi guarire”.

Pippo Baudo: “Laura Pausini è una stella mondiale”

Non solo, Laura Pausini ha anche ricordato in occasione degli 80 anni di Pippo Baudo ha ricordato i consigli ricevuti nel lontano Sanremo 1993: “mi hai detto che dovevo pensare a perché avevo scelto quella canzone e non dovevo pensare alle telecamere. E infatti, a Sanremo ho fatto così”. Baudo è poi intervenuto dicendo : “e infatti a Sanremo hai cantato tranquillamente, hai entusiasmato i professori d’orchestra, per la prima volta si sono alzati per applaudirti. Così è nata una stella mondiale”. Un rapporto davvero speciale quello tra Baudo e la Pausini che va avanti da 27 anni. Intanto anche il conduttore televisivo prosegue la sua quarantena forzata per via dell’emergenza Coronavirus. Durante un collegamento telefonico a “Un giorno da pecora”, il talk show condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari su Rai Radio1 ha raccontato come sta trascorrendo questo momento storico così strano: “mi devo preservare, non posso. Mi muovo in casa, allungo le gambe, passeggio, leggo un libro, ascolto la musica, guardo la televisione”. Il Pippo Nazionale ha poi fatto un’attenta riflessione sulla televisione ai tempi del Covid-19: ” l’informazione è fondamentale, ma il pubblico ha bisogno di distrarsi, questi programmi senza pubblico con gli ospiti da remoto… è come andare in bicicletta e ascoltare uno che sta in auto. Ho proposto: perché non rimandate in onda le vecchie edizioni di Fantastico, Canzonissima, ma non quelle dove c’ero solo io, anche quelle con Corrado, la Parisi, la Cuccarini, la Martinez… Non dimentichiamo che a quei tempi avevamo ospiti internazionali di grandissima portata come ad esempio Madonna, per citarne una”.



