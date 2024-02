Pippo Baudo, quanti Festival di Sanremo ha presentato?/ Il ‘Re’ con 13 edizioni: “Il mio grande amore…”

Pippo Baudo, il presentatore dei record: quante volte ha condotto il Festival di Sanremo? Tredici edizioni all’attivo e…

Tra i re indiscussi del Festival di Sanremo, c’è un nome che risplende su tutti: Pippo Baudo. Con un record di 13 conduzioni del Festival di Sanremo, Pippo Baudo è il presentatore che ha guidato più edizioni di tutti nella kermesse. Il suo impegno e la sua maestria hanno segnato un’epoca, mantenendolo a una distanza considerevole, in termini di conduzioni del Festival di Sanremo, rispetto ai suoi colleghi più celebri. Solo Mike Bongiorno, con 11 edizioni all’attivo, si avvicina al dominio di Baudo sul palco dell’Ariston. Un dominio che Pippo Baudo non esita a rivendicare, seppur con eleganza e amore vero per l’iconico evento canoro.

In un’intervista rilasciata recentemente a Carlo Conti durante “Rischiatutto 70”, il conduttore siciliano ha ricordato con calore il suo legame con il Festival di Sanremo, definendolo il suo “più grande amore”. Con un sorriso sornione, ha lanciato una frecciata ad Amadeus: “Diglielo, ad Amadeus, che Pippo Baudo ne ha fatti 13, hai voglia a camminare, tu!”

Pippo Baudo, quanti Festival di Sanremo ha condotto? La scalata verso il successo e il futuro della Rai: “E’ ancora una bella ragazza”

La sua storia con la televisione italiana risale ai primi anni ’50, quando la tv era ancora un lusso per pochi eletti. Tuttavia, per Pippo Baudo, il passaggio dallo schermo al salotto degli italiani è stato quasi naturale, privo delle lunghe fatiche che spesso accompagnano il successo. “Io ho sofferto pochissimo”, ha confessato con un tocco di modestia, “sono arrivato a Roma, in via Teulada, ho visto un normale stabilimento con un cancello di ferro”.

Con la sua esperienza decennale, Pippo Baudo si concede anche un’occhiata al futuro radioso della Rai, la casa televisiva che lo ha accolto e nutrito la sua carriera. “Questa ragazza è ancora bella”, ha dichiarato con fiducia, “non perda la sua bellezza, viva la Rai del passato e del futuro, io sono ottimista. Io prevedo che la Rai per i prossimi 70 anni sarà eccezionalmente bella”, le sue parole.











