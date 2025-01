Tutto su Pippo Franco

Classe 1940, Pippo Franco è uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. Nato da papà Felice e mamma Wanda, Pippo Franco conosce il padre quando ha sei anni perché il signor Felice era stato prigionieri degli inglesi durante la seconda Guerra Mondiale. Dopo pochi mesi, però, papà Felice muore e Pippo Franco cresce con la mamma. Terminati gli studi in collegio, il ragazzo si iscrive al liceo artistico e comincia a suonare in alcuni locali. Il debutto nel mondo dello spettacolo arriva nel 1971, quando appare nella miniserie Riuscirà il cav. papà Ubu? e nel programma Studio vuoto.

Successivamente ha lavorato sia in tv che al cinema recitando in film di grande successo come Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda, Giovannona Coscialunga disonorata con onore, Rugantino, Nerone, Ciao marziano, Zucchero, miele e peperoncino, Il tifoso, l’arbitro e il calciatore”. In televisione, invece, conquista il grande successo con la compagnia teatrale del Bagaglino e conduce anche La sai l’ultima?.

Pippo Franco e il malore

Nella notte tra l’11 e il 12 luglio 2022, Pippo Franco sarebbe stato colpito da un malore in seguito al quale sarebbe stato ricoverato d’urgenza. Le condizioni di salute dell’attore intorno alle quali ci sono state diverse speculazioni, hanno preoccupato i fan che sono stati poi rassicurati dal figlio Gabriele che, sui social, all’epoca, si lasciò andare ad un amaro sfogo.

“Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete Fantastici”, aveva scritto sui social. “Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto. Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea! Il mio vecchio sta bene. Ringrazio Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Grazie anche a tutti voi che mi avete scritto”, aveva concluso.

