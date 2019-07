PIPPO FRANCO/ Su Pamela Prati e Mark Caltagirone: “non so nulla”

Pippo Franco torna in tv a “La sai l’ultima 2019 – Digital Edition“, il varietà riportato al successo da Ezio Greggio con la complicità di Romina Pierdomenico e una squadra di comici di primissimo livello: Maurizio Battista, Scintilla e Biagio Izzo. Per Pippo Franco si tratta di un vero e proprio ritorno a casa, visto che in passato è stato conduttore di diverse edizioni che hanno registrato degli ascolti davvero record. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Spy, il comico e conduttore si è espresso a favore del ritorno in tv del varietà: “mi fa piacere la ripropongano, La sai l’ultima è stato un successo clamoroso. Eravamo arrivati a raggiungere il 39% di share”. Qualcosa poi è cambiato con l’arrivo di Natalia Estrada come ricorda Pippo: “il programma non ha più raggiunto quei livelli perché nel frattempo era cambiato il tono della trasmissione. L’impostazione originaria che avevo dato io era cabarettistica. C’era una comicità scoppiettante e professionale”.

Pippo Franco: “non sono interessato alla tv di oggi”

Sono lontani gli anni del Bagaglino e dell’improvvisazione. Lo sa bene Pippo Franco, volto noto di una televisione che ahimè non c’è più. Proprio per questo motivo il comico e conduttore, durante una lunga intervista rilasciata al settimanale Spy ha precisato di non sentire la mancanza del piccolo schermo: “in verità neppure io sono particolarmente interessato alla tv di oggi”. Poi Pippo entra nel dettaglio raccontando una delle sue ultime ospitate televisive dove qualcosa non è andato come previsto: “recentemente mi è capitato di andare in una trasmissione della domenica di Mediaset (forse Domenica Live?). Avevamo parlato di una determinata impostazione per l’ospitata, invece mi sono ritrovato in un talk con dei filmati con titoli come ‘Pippo Franco ha visto la Madonna’. In più i sottotitoli dei video trasmessi in studio erano diversi rispetto a quelli fatti vedere ai telespettatori”. Nonostante tutto Pippo Franco continua ad occuparsi di teatro e sui progetti futuri rivela: “sto costruendo un programma da trasmettere in diretta su Facebook”.

Pippo Franco e Pamela Prati: “le sono legato affettivamente e professionalmente”

Impossibile per Pippo Franco non essere interpellato anche sul caso dell’anno: Pamela Prati e il matrimonio con Mark Caltagirone. Del resto il comico in passato ha lavorato per tantissimi anni con la showgirl al Bagaglino, una collaborazione proficua che ha visto i due conquistare il cuore e l’affetto del pubblico italiano. “Con Pamela Prati c’ho lavorato tanti anni ed è sempre stata una persona con cui ho condiviso successi e le inquietudini del nostro mestiere. Cioè, quello di farlo bene questo mestiere. È una persona alla quale sono storicamente legato affettivamente e professionalmente” ha rivelato a Fanpage.it. In merito alla questione delle nozze con Mark Caltagirone, Pippo Franco ha precisato: “non vedo Pamela Prati da tempo. Non posso confermare o dire nulla. So quello che sanno tutti” – sottolineando di non aver ricevuto alcuna partecipazione di nozze.



