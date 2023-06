Pippo Inzaghi annuncia le nozze: “Mi sposo con Angela Robusti”/ Chi é l’ex Uomini e donne che lo ha reso papà

Pippo Inzaghi si prepara per le nozze con l’ex Uomini e donne, Angela Robusti: l’intervista rivelatrice

Pippo Inzaghi convolerà a nozze a giugno 2024, così come lui stesso annuncia in un nuovo intervento mediatico concesso a mezzo stampa, e a farlo capitolare é l”ex Uomini e donne, Angela Robusti. Alla vigilia dei 50 anni, l’ex centroavanti di Juventus, Milan e la Nazionale italiana di Calcio si dichiara certo di aver incontrato la donna della sua vita, che lo ha reso papà bis.

Lei, ex volto di Uomini e donne gli ha regalato la paternità, dopo aver fatto capitolare in amore il campione italiano. L’occasione che Pippo Inzaghi ha, per tornare a raccontarsi, senza lesinare dichiarazioni sul conto della ex Uomini e donne é un’intervista esclusiva concessa al Corriere della sera, dove tra le altre dichiarazioni lui non risparmia appunto un commento sentito sul conto del rapporto che lo vincola al fratello Simone: “Ricordo me e mio fratello – davvero piccoli – che giocavamo nella ‘buca’ del paese, la piazza, trascorrevamo ore a rincorrere il pallone. Così è nata la nostra passione. Io sono più grande e da ragazzini 2-3 anni si fanno sentire. Facevo già qualche gol e mi sceglievano sempre nelle squadre alla ‘buca’, ma se non facevano giocare anche Simone – che era tra i più piccoli – non giocavo nemmeno io. Ci siamo sempre divertiti insieme- fa sapere il campione Pippo, sviscerando il legame di fratellanza con il fratello campione con tanto di retroscena -…mai stato un filo di invidia, solo grande rispetto e, soprattutto, siamo sempre stati orgogliosi per i successi l’uno dell’altro”.

Inoltre, l’intervista inedita é anche un’occasione per Pippo Inzaghi di parlare del ricordo che custodisce di Silvio Berlusconi, Presidente dello stellare Milan nel cui ruolo svolto in passato lui vanta una carriera da leader nel Calcio: “Un uomo lungimirante, carismatico. Prima della finale di Champions, ha chiamato mio fratello per fargli i complimenti per il percorso fatto con l’Inter e gli ha detto di salutarmi. Era un signore”.

Ma é per la dolce metà dal 2018, con cui si prepara a convolare a nozze, Angela Robusti, che Pippo Inzaghi destina le parole più dolci. Del resto l’ex corteggiatrice dell’ex tronista Luca Onestini a Uomini e donne é la mamma dei suoi figli, Edoardo, il quale nasceva nel 2021, ed Emilia, che veniva alla luce proprio quest’anno: “Quando ho visto Angela ho capito subito che era la donna della mia vita-. Fa sapere il campione, Pippo Inzaghi-. Da lì è cambiato tutto. E i bambini sono stati un desiderio naturale: sono felicissimo e rimpiango solo di aver aspettato un po’ troppo. Ma senza Angela tutto questo non sarebbe stato possibile. Adesso manca l’ultimo tassello: a giugno 2024 ci sposiamo”.

Il 9 agosto 2023, intanto, dopo le preannunciate nozze con Angela Robusti Pippo Inzaghi giungerà al compimento di mezzo secolo di vita: “Festeggiare con Angela, i bambini, i miei genitori, mio fratello e i miei nipoti sarà il regalo più bello”. Nel frattempo anche l’ex Grande Fratello vip, Lulù Selassié compie gli anni, passando al centro del gossip con Manuel Bortuzzo.











