Pippo Inzaghi papà: è nato il figlio Edoardo/ Angela Robusti “Sei il nostro tutto”

Pippo Inzaghi è diventato papà: è nato Edoardo, il figlio nato dalla relazione con Angela Robusti. La 31enne ha dato alla luce oggi, attorno alle 16 circa, il primogenito. Lo rivela il Corriere della Sera, spiegando che l’ex attaccante è rimasto accanto alla sua compagna da ieri sera, quando la donna è stata ricoverata in ospedale a Brescia. Il lieto evento è il motivo per il quale Pippo Inzaghi oggi non è comparso alle 18:30 sulla panchina delle Rondinelle per l’atteso derby di Serie B tra il suo Brescia e la Cremonese, in programma al Rigamonti. Quindi, al suo posto è andato il suo vice, Maurizio D’Angelo. Erano del resto giorni di attesa per la famiglia di “Super Pippo”, perché il termina della gravidanza per la wedding planare classe 1990 era arrivato sabato scorso, quando il compagno era a Perugia.

Pippo Inzaghi temeva di perdersi la nascita del primo figlio, ma il parto c’è stato oggi e così si è potuto godere questo momento così importante con la compagna, già finalista di Miss Italia nel 2012 ed ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne.

Pippo Inzaghi e Angela Robusti stanno insieme da diverso tempo. Molto attiva sui social, la 31enne ha tenuto informati i fan riguardo la gravidanza, anche per questo il silenzio delle ultime ore aveva fatto intuire che fosse imminente la nascita di Edoardo. L’allenatore del Brescia dal canto suo sperava di riuscire ad arrivare in tempo allo stadio, ma poi ha dovuto rinunciare e lasciare “pieni poteri” ai suoi collaboratori. Per ora la coppia si sta godendo la nascita del piccolo Edoardo nella riservatezza dei propri affetti.

L’ultimo post della compagna di Pippo Inzaghi risale a ieri, invece il 15 ottobre aveva scritto: «E con oggi i 9 mesi sono finiti.. 9 mesi di te cresciuto dentro me.. un piccolo pezzetto di papà e di mamma che si è fatto posto nei nostri cuori. Il viaggio con te è appena cominciato ed è già così incredibile, immenso e fantastico che sin dal primo momento abbiamo capito quanto per te saremo disposti a tutto! Contiamo le ore amore nostro e non vediamo l’ora di scalare le montagne più alte per te e di amarti e rispettarti per tutta la nostra vita!! Sei il nostro tutto. Ti aspettiamo Edoardo..».

