Piqué rivelazione choc/ “Ha tradito Clara Chia con l’avvocato divorzista di Shakira”

Piqué ha tradito anche Clara Chia? Lo scoop bomba sull’ex di Shakira

La guerra fredda che coinvolge Gerard Piqué e Shakira è sempre più chiacchierata: gli intrighi e le dinamiche tra l’ex coppia sembrano sempre più simili a un film. Vendette, rivelazioni torbide, discussioni e dettagli scabrosi sono tutti ingredienti ghiotti per il gossip.

Piqué è oggetto di un’altra rivelazione schioccante secondo cui il calciatore avrebbe tradito Clara Chia, sua attuale compagna e donna con la quale ha tradito Shakira, con la avvocato che si è occupata del divorzio tra lui e la cantante. Secondo il giornalista spagnolo Jordi Martin, il calciatore avrebbe intrapreso una relazione clandestina con Julia Puig Gali, parente dell’ex compagno di squadra di Piqué Riqui Puig. Julia e Piquè si sarebbe conosciuti proprio durante il divorzio con la cantante e da lì sarebbe scattata la scintilla.

Secondo le ultime indiscrezioni dei media spagnoli, Piqué sarebbe tornato da Shakira tentando di chiederle perdono e di riallacciare i rapporti. Come riporta Biccy: “In molti credono che lo scandalo del tradimento e della canzone sia tutta una montatura.”

E ancora: “Molti fan pensano che i due siano d’accordo, anche perché si seguono su Instagram. Non è così! Non è una montatura, è tutto vero, ma lo scoop è un altro. Lui ha provato a tornare e si era riavvicinato. Lei non ne ha voluto sapere e una fonte vicina ci ha assicurato che non cambierà mai idea. Ormai è davvero finita tra Shakira e Piqué lo scandalo li ha allontanati troppo e in questa relazione ci sono entrate troppe persone”.

