Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar, Italia 1/ Trama e cast del film con Johnny Depp

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar va in onda oggi, lunedì 9 dicembre 2019, su Italia 1 a partire dalle ore 21:20. Il film è stato girato nel 2017 dai registi Joachim Rønning e Espen Sandberg e il suo titolo originale è Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, che vuol dire: Pirati dei Caraibi – i morti non parlano. La pellicola è una produzione Walt Disney, fa parte di una saga composta da cinque pellicole di cui quella in onda stasera su italia Uno è l’ultima. La prima, che ha riscosso un grande successo mondiale, si intitolava Pirati dei Caraibi – La maledizione della Prima Luna (Pirates of the Caribbean – The Curse of the Black Pearl) uscita nel 2003. Il cast è per lo più formato dagli stessi attori dei precedenti film. Johnny Depp torna a vestire i panni dello scanzonato capitano Jack Sparrow; Orlando Bloom è Will Turner e Keira Knightley è Elizabeth Swann. Sono invece delle new entries Javier Bardem (il capitano Armando Salazar), Brenton Thwaites (Henry Turner) e Kaya Scodelario (Carina Smyth). In un piccolo cammeo compare anche il cantante Paul McCartney (Jack Teague). Il film ha ricevuto diverse candidature ai Teen Choice Award e, visto il suo discreto successo, pare avrà un sequel, il sesto film della saga.

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, la trama del film

Ecco la trama di Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar. Jack Sparrow, un tempo pirata leggendario temuto sui sette mari e conosciuto per il suo incredibile carisma, è ormai caduto in rovina. Ha preso il suo posto il capitan Barbossa, che adesso imperversa con la sua ciurma a caccia di tesori. Le cose sono destinate a cambiare di nuovo quando viene risvegliato per errore un vecchio nemico di Jack Sparrow, il capitano Salazar. A causa di un inganno subito molti anni prima, Salazar e la sua ciurma erano stati trasformati in fantasmi dormienti. L’arrivo della nave su cui è imbarcato Henry Turner, figlio di Will, risveglia Salazar che ora cerca la sua vendetta contro Sparrow. Henry, dal canto suo, vorrebbe liberare suo padre dalla maledizione di cui è vittima e che lo costringe a vagabondare sul veliero Olandese Volante. Per farlo cercherà l’aiuto non solo di Jack Sparrow, ma anche della giovane Carina, che sa dove trovare il tridente di Poseidone, il magico artefatto che potrebbe liberare Will.

