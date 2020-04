Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar/ Video, su Canale 5 il film con Johnny Depp

Pubblicità

Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, giovedì 30 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Walt Disney Pictures e si è occupata anche della distribuzione presso le sale cinematografiche. La regia di questo film è stata affidata a Joachim Ronning e Espen Sandberg, il soggetto è tratto dalla storia scritta da Terry Rossio e Jeff Nathanson e dai personaggi creati da Ted Elliott, la stessa Terry Rossio, Stuart Beattie e Jay Wolpert mentre la sceneggiatura è stata rivista e sviluppato dal solo Jeff Nathanson. La fotografia è stata curata da Paul Cameron, le musiche della colonna sonora sono di Geoff Zanelli, la scenografia è stata realizzata da Nigel Phelps e nel cast sono presenti Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Kevin McNally e Golshifteh Farahani.

Pubblicità

Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar, la trama del film

Ecco la trama di Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar. Henry è il figlio di Will Turner e riesce a realizzare il piccolo ma significativo sogno di salire a bordo della nave dell’olandese volante per incontrare suo padre. Il ragazzo, informa il padre di un’importante opportunità che potrebbe finalmente permettergli di spezzare la maledizione che impone a Will di dover restare sempre sulla nave. Nello specifico il ragazzo si dice pronto a trovare il cosiddetto Tridente di Poseidone che sarebbe l’unico oggetto esistente al mondo per poter spezzare la maledizione. Il padre, essendo abbastanza diffidente della cosa e soprattutto preoccupato per la vita del proprio figlio, lo invita a lasciar perdere e soprattutto a non cercarlo mai più. Le vicende riprendono circa 9 anni dopo questo incontro con il ragazzo ormai diventato un ottimo marinaio che si trova su una delle navi della marina britannica e che dà la caccia alle tante navi pirati presenti nel Mar dei Caraibi e in tutto l’Oceano Pacifico. Mentre la nave si trova sulle tracce di un’altra Nave Pirata, inavvertitamente si trovano all’interno di quello che viene definito come il triangolo del diavolo. Una zona d’acqua che è nota per una sorta di maledizione attraverso la quale tutti gli uomini che vi transiteranno verranno uccisi e le loro navi distrutte. Il ragazzo vorrebbe dirlo al capitano della nave, ma questi pensando ad un tradimento, decide di farlo arrestare e quindi di farlo detenere nella stiva. Purtroppo le preoccupazioni del ragazzo si dimostreranno esatte in quanto la nave verrà attaccata dalla Ciurma fantasma della Mary Silent che viene guidata dal capitano Armando Salazar. Dopo aver distrutto la nave e soprattutto dopo aver lasciato in vita solo un ragazzo affinché possa raccontare quanto accaduto, incarica quest’ultimo anche di avvisare il capitano Jack Sparrow che molto presto lui avrà la sua vendetta e lo ucciderà. Inizia così una nuova incredibile avventura nei mari dei Caraibi.

Video, il trailer di Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar





© RIPRODUZIONE RISERVATA