Pirmin Zurbriggen/ Chi è: leggenda dello sci svizzero, carriera e vita privata

PIRMIN ZURBRIGGEN: LE VITTORIE DEL LEGGENDARIO SCIATORE SVIZZERO

Pirmin Zurbriggen è stato un grande rivale nei primi anni della carriera di Alberto Tomba e nel mondo dello sci è ricordato come uno dei più grandi polivalenti di tutti i tempi, capace di vincere in tutte le specialità classiche dello sci alpino, cioè discesa, super-G, gigante e slalom, più naturalmente la combinata. Nato il 4 febbraio 1963 a Saas Almagell, nel Canton Vallese, figlio di uno sciatore che aveva abbandonato le competizioni dopo la morte di un fratello in un incidente in allenamento, è stato quindi Pirmin Zurbriggen a portare l’immortale gloria sportiva in famiglia, fin dalla prima vittoria il 24 gennaio 1982 nella combinata di Wengen, che fu il primo di 40 successi in Coppa del Mondo, con in più il record di essere stato il primo a vincere in tutte le specialità.

Per Pirmin Zurbriggen furono anni pieni di gloria: arrivarono infatti quattro trionfi nella Coppa del Mondo generale nel 1984, 1987, 1988 e 1990, più due Coppe di specialità in discesa, quattro in super-G, una in gigante e tre nella classifica di combinata, ufficialmente non una Coppa ma che rende comunque l’idea della polivalenza che Pirmin Zurbriggen ha saputo incarnare come pochi altri uomini lungo tutta la storia dello sci alpino. Tutto questo ritirandosi dall’agonismo a soli 27 anni, ma la storia era già stata scritta…

PIRMIN ZURBRIGGEN: LE OLIMPIADI, I MONDIALI E LA VITA PRIVATA

Naturalmente infatti per Pirmin Zurbriggen ci furono vittorie anche nei grandi eventi: alle Olimpiadi fu sfortunato il debutto a Sarajevo 1984 e così la gloria arrivò a Calgary 1988, con il bronzo in gigante e soprattutto l’oro in discesa. Ai Mondiali i numeri di Pirmin Zurbriggen sono ancora migliori: quattro ori, altrettanti argenti e un bronzo fra le edizioni di Bormio 1985, Crans Montana 1987 e Vail 1989, la polivalenza dell’elvetico è dimostrata dal fatto che gli ori siano arrivati tutti in specialità differenti, cioè la discesa e la combinata in Valtellina, poi il gigante e il super-G due anni più tardi, nell’edizione per lui casalinga a Crans Montana.

Pirmin Zurbriggen si ritirò nel 1990 e l’anno precedente aveva sposato Monika Julen, sorella di un suo compagno di squadra: la coppia ha avuto ben cinque figli, Elia, Pirmin Jr, Maria, Alain e Leonie, con Elia che ha avuto discreti risultati nel Circo Bianco, anche se lontanissimi dai trionfi paterni. La famiglia Zurbriggen d’altronde ha lo sci nel DNA: Heidi, sorella di Pirmin, ha vinto tre gare di Coppa del Mondo, mentre è un lontano cugino Silvan Zurbriggen, vincitore di due gare più un argento mondiale e un bronzo olimpico. Al giorno d’oggi però potreste trovare più facilmente Pirmin Zurbriggen in uno dei suoi due alberghi, naturalmente entrambi sulle Alpi svizzere, uno nella sua nativa Saas-Almagell e l’altro a Zermatt.











