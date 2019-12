Pistoia, bimbo cade nel fiume in piena/ Papà si tuffa e lo salva: il piccolo è grave

Nuova tragedia sfiorata con il maltempo “sullo sfondo”, questa volta in Toscana, nella provincia di Pistoia: un bimbo mentre andava in bicicletta, per circostanze ancora tutte da chiarire, è scivolato e caduto dentro il fiume in piena lì a fianco. Il papà ha visto l’intera scena e per fortuna ha avuto la prontezza di gettarsi nell’acqua turbolenta per salvare il piccolo figlio di 7 anni: ci è riuscito anche se ora le condizioni del piccolo sono comunque gravi ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale Meyer di Firenze. In sintesi queste le ore di assoluta tensione avvenute a Ponte Buggianese, nel Pistoiese: come spiega il Tirreno, padre, mamma e figlio di 7 anni stavano pedalando lungo l’argine del torrente Pescia quando pare per una buca presa nel terreno, il bimbo è caduto nel fiume travolto dalla piena di questi giorni con la rinnovata emergenza maltempo che ha colpito anche la Toscana. Il papà a quel punto ha gettato via la bici e si è lanciato senza pensarci due volte nel torrente in piena andando a recuperare in poco tempo l’amato figlio.

IL PAPÀ LO HA SALVATO MA IL PICCOLO RISCHIA COMUNQUE LA VITA

La mamma nel frattempo aveva già chiamato i soccorsi che sono dunque arrivati anche abbastanza in fretta per poter trasportare in elicottero Pegaso il bimbo all’ospedale fiorentino. Dopo l’assistenza d’emergenza è dei sanitari, il bambino era in arresto cardiaco: queste ancora le informazioni che arrivano dai quotidiani locali toscani, con la conferma delle necessarie manovre per rianimarlo. Decisivo l’intervento del papà che dopo averlo ripescato sotto la ondate in piena, è riuscito a portare il piccolo di 7 anni sull’altra sponda del fiume dove poi sono giunti i soccorsi. Gli attimi di terrore sono durati per molto tempo e ancora in serata i due genitori sono intenti a sperare e pregare in miglioramenti concreti del loro amato figlio. Il papà nel frattempo è stato portato in ospedale a Pistoia in ambulanza per i controlli di rito dopo il tuffo nelle acque gelide: non è però in gravi condizioni.

