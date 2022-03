Più forti del destino/ Anticipazioni ultima puntata 18 marzo: Costanza salverà Libero?

Più forti del destino, finale di stagione

Questa sera, venerdì 18 marzo, alle 21.20 va in onda la quarta e ultima puntata della fiction “Più forti del destino”, remake della serie francese “Le Bazar de la Charité” (in italiano: “Destini in fiamme”). Cosa dobbiamo aspettarci dal finale di stagione? Arianna, Costanza e Rosalia proseguono la loro battaglia verso l’indipendenza e la libertà, ma nuovi stravolgimenti rischiano di mettere a repentaglio le loro vite. L’unico uomo a schierarsi dalla loro parte è il Commissario Marchesi, interpretato da Sergio Rubini. Ma vediamo le anticipazioni dell’ultima puntata. Libero è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato l’incendio: il giovane anarchico rischia di essere condannato e impiccato. Costanza (Dharma Mangia Woods) decide di parlare con la stampa, nel tentativo di salvare l’uomo che ama e che le ha salvato la vita.

Più forti del destino, anticipazioni ultima puntata

Ma il nobile gesto di Costanza manda su tutte le furie Guglielmo (Thomas Trabacchi) e rischia di mettere nei guai suo padre, Augusto (Paolo Sassanelli), schiacciato dai debiti e forse vero responsabile del rogo. Nella fiction Più forti del destino la sera dell’incendio, infatti, le fiamme sono divampate dal cinematografo che Augusto aveva portato in città. Il matrimonio tra Costanza e Antonio è stato annullato per volere del giovane marchese, che ha sorpreso la futura sposa baciare Libero. È stato Antonio, per vendetta, a far arrestare Libero. Saverio è stato ucciso da Guglielmo, che tiene Arianna (Giulia Bevilacqua) prigioniera. La donna promette alla figlia Camilla che presto lasceranno Palermo insieme. Anche Rosalia (Laura Chiatti) è prigioniera di Donna Elvira (Loretta Goggi), che l’ha costretta ad assumere l’identità della figlia Margherita, morta nell’incendio. Ma a Palermo è tornato Ferdinando, marito di Margherita, che non si accorge dello scambio di identità. Giuseppe, marito di Rosalia, viene assunto come nuovo cocchiere proprio da Ferdinando… Appuntamento in prima serata su Canale 5 per il finale di “Più forti del destino“.

