Mahmood stecca al Radio Zeta Hits Live 2022/ Esibizione da “Brividi”, web si infuria!

Mahmood si è esibito all’evento musicale di Radio Zeta, qualcosa è andato storto

Mahmood da sempre ci ha abituati auo stile infallibile, lo stesso è accaduto sul palco dello Zeta Hits Live 2022, la sua performance canora in questa occasione sembra non essere stata delle migliori. L’esibizione avvenuta all’evento musicale di Radio Zeta è stata la chiara dimostrazione di come l’artista sia un essere umano e ci possono essere delle giornate “no” anche per lui. Il cantante è stato uno dei tanti ospiti che si sono esibiti sul palco dello Zeta Hits Live 2002, nella sua esibizione ci sono stati i brani più famosi: Inuyasha, Kobra e Brividi la quale è stata cantata insieme al collega Blanco.

Blanco scatenato in cima muro al Radio Zeta Future Hits Live/ Tensione sul palco

La canzone ha delle note molto alte, i falsetti e i cambi note e tonalità sono in ogni strofa. Durante l’esecuzione del brano Brividi, qualcosa sembra non esser andata nel verso giusto. Mahmood ha steccato tutti i ritornelli, dando una performance mediocre all’evento musicale. Alcuni hanno subito pensato a dei problemi tecnici, dove l’artista non riusciva a sentire la base, ma a quanto pare l’artista dopo l’esibizione sembra non essersi accorto di questa mancanza, infatti ha presentato Blanco con il suo nuovo brano “Nostalgia”.

BLANCO SI SCATENA A RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE/ Il suo medley ruba la scena a tutti

I web si scaglia contro la performance di Mahmood in “Brividi”

Le stecche di Mahmood durante la sua esibizione non sono passate inosservate al web, infatti i fan si sono subito accorti dei problemi di intonazione. Tra di loro ci sono stati anche gli haters che non hanno perso tempo nel criticare l’artista per la sua performance mediocre. Su Twitter tra gli hashtag riguardanti l’evento musicale di Radio Zeta alcuni hanno commentato: “Mahmood ha completamente stonato in brividi stasera”, mentre altri ironizzano sullo stato di sobrietà dell’artista: “Mahmood è ubriaco“.

Martina Valdes, nuova fidanzata Blanco/ Quel bacio a Parigi che ha tolto ogni dubbio

Altri cercano di sdrammatizzare la situazione: “Mahmood stasera è senza voce, date un benagol a quell’uomo”, mentre altri pongono l’attenzione sul post Sanremo: “Comunque dopo Sanremo dev’essere successo qualcosa“. Il Future Hits Live 2022 sembra non esser stata l’unica occasione dove Mahmood ha interpretato il brano Brividi in maniera mediocre, lo stesso è capitato durante l’Eurovision Song Contest 2022 ospitato a Torino. Il cantante purtroppo non ha dato il meglio di sè anche in questa occasione, infatti il pubblico italiano proprio durante l’Eurovision si aspettava qualcosa di più dall’artista pluripremiato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA