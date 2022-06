Pizza Village Napoli 2022/ Scaletta e programma: tra gli ospiti LDA e Aka7e

Il Pizza Village Napoli 2022 ritorna dopo due anni segnati dalla pandemia di Coronavirus

Torna l’evento partenopeo più atteso da due anni a questa parte e che a causa della pandemia di Coronavirus è slittato più volte, ovvero il Pizza Village Napoli 2022, con 10 giornate all’insegna delle specialità culinarie, la grande bellezza paesaggistica e urbana di Napoli e gli artisti del momento con la musica in voga, tra cui gli ex Amici, LDA e Aka7even. In partnership con l’evento si schierano Rtl.102.5 e Radio Zeta: i due network radiofonici prenderanno parte all’evento in diretta dal Lungomare di Via Caracciolo, e particolarmente attese sono le serate all’insegna della musica live. L’evento del Pizza Village si tiene dal 17 al 26 giugno 2022 e quest’anno si prevede una line-up ricca di grandi ospiti in programma.

LDA si supera con Quello che fa male/ Batte ancora il suo record, dopo Amici 21

In diretta da Napoli, l’evento -con la bellezza naturale del Golfo partenopeo a fare da sfondo- sarà trasmesso sulle frequenze di Rtl.102.5 a “Non Stop News” dalle 6 alle 9, “No Problem – W L’Italia” e “W L’Italia” dalle 11 alle 13 e dalle 19 alle 21 “Protagonisti” e “Shaker”. Dal 20 giugno si aggiungono “The Flight” e “Power Hits Estate Classifica” dalle 15 alle 17. Anche Radio Zeta, la radio della Generazione Zeta, sarà in onda per tutta la durata del viaggio itinerante nel cuore di Napoli.

Aka7even, nuovo tatuaggio il volto di Gesù/ La reazione del web: "Ma cosa hai fatto?"

Il programma del Pizza Village Napoli 2022

La decima edizione del Pizza Village Napoli 2022 si trasformerà in una grande pizzeria a cielo aperto, sul golfo napoletano: 40 pizzerie animeranno il Caputo Pizza Village, un serpentone che è lungo quasi un chilometro, di forni a legna. Il programma della manifestazione artistico-musicqale che attende tra gli altri LDA e Aka7even prevede appuntamenti e spettacoli ogni giorno, anche per i più piccoli. I piccoli aspiranti pizzaioli potranno partecipare alle attività dell’Area “Pizza Kids“, il laboratorio adibito per imparare a impastare, infornare e degustare il tipico piatto napoletano: la pizza regina di Napoli. L’evento gastronomico 2022, inoltre, è all’insegna della musica e dell’intrattenimento; ogni sera, per un totale di 10 serate, si registreranno tanti show ed eventi gratuiti.

Gigi D’Alessio e LDA a Gigi uno come te: 30 anni insieme/"Ora dico sono 'il papà di'"

Angelo Baiguini di RTL 102.5 (Radio ufficiale dell’evento) e Gianni Simioli introdurranno i prestigiosi “Live” degli artisti più amati e acclamati del momento. La novità dell’edizione X targata 2022 è il premio Napoli d’aMare, che è prodotto da Oramata Grandi Eventi. Il “delfino blu”, premio disegnato da Ventrella, viene conferito a personalità di spicco e di rilievo che si siano distinte nei campi dell’arte e della cultura, della moda, dell’intrattenimento, della musica, cinema e teatro, economia, innovazione, sviluppo imprenditoriale e industriale. Come per consuetudine, il Napoli Pizza Village ospiterà il Campionato Mondiale del Pizzaiolo e per la durata di 3 giorni si sfideranno a colpi di pizze da sfornare ben 600 artisti da oltre 40 Paesi del mondo. Il villaggio napoletano messo a disposizione per l’evento apre tutti i giorni alle 18 alle 24. Gli eventi nell’evento si svolgono a diversi orari, mentre i concerti iniziano alle ore 21:30.

L’ingresso è gratuito, ma è comunque possibile acquistare online, ma anche sul posto, un coupon degustazione a 13 euro che include:

Una pizza (a scelta tra Margherita, Marinara o Pizza Specialità)

Una bibita (a scelta tra acqua, cola o birra)

Un dolce (a scelta tra graffa o gelato)

Un caffè (a scelta tra espresso o caffè del nonno).

Tra i parcheggi più vicini segnaliamo quelli di viale Dohrn, viale Gramsci, via Giordano Bruno o Riviera di Chiaia.

Gli ospiti partecipanti all’evento nell’evento

Tra gli ospiti musicali previsti all’evento del Pizza Village Napoli sono previsti dei rappresentanti di diverse generazioni, che si confronteranno nel napoletano di serata in serata, tra cui non mancheranno gli esponenti della Generazione Z del momento come LDA e Aka7even, entrambi originari di Napoli.

Venerdì 17 giugno:

La Rappresentante di Lista, Peppe Socks, Valerio Iovine, Andrea Tartaglia, Pepp-oh, I Desideri, Ernesto Dolvi, Dj Uncino, Milena Setola, Madonna d’ ‘e Rose.

Sabato 18 giugno:

Noemi, La Maschera, Moderup, Gianni Pelella – Posteggia 2.0, Vincenzo De Lucia, Cristian Chiummariello (Peppino De Filippo film di Sergio Rubini) & il Maestro Peppe Mastrocinque, Samurai Jay.

Domenica 19 giugno:

Lazza, Geolier, Napoleone, Simona Boo & Diego Imparato, Antonello Rondi (Festa di Compleanno per i suoi 80 anni), Paola Pezone, Gio’ Testa.

Lunedì 20 giugno:

TRE OSPITI A SORPRESA, Antonio Onorato, Tony Tammaro, Emilia Zamuner Jazz Trio, Plug, Fabio Vitolo.

Martedì 21 giugno:

Psicologi, SLF: Yung Snapp- Lele Blade- Vale Lambo- Niko Beatz- Mv Killa, Mr. Hyde, Rico Femiano, Luca Rustici Tango Project, Rosario Miraggio, Dipinto, Federico Di Napoli.

Mercoledì 22 giugno:

Sangiovanni, Lda, Valentina Stella, Marco Zurzolo & Romantic Band, Ivan Granatino, Voga, Daniele Bianco, Joka, Yoseba.

Giovedì 23 giugno

Alvaro Soler, Dargen D’Amico, Franco Ricciardi, Gli Squallidor – Tributo Squallor, Gabriele Esposito, Marco Calone, La Nina, Aka 7even.

Venerdì 24 giugno

Follya, Sissi, Alex, Peppino Di Capri con Rosa Chiodo, Monica Sarnelli, Nicola Siciliano, Roberta Tondelli, Enzo Dong, Roberto Lama.

Sabato 25 giugno

Cristiano Malgioglio, Dario Sansone dei Foja, Antonella Morea, Mavi Gagliardi, Anna Capasso, Diego Armando Maradona Junior, Francesco Da Vinci, Jay Lillo.

Domenica 26 giugno – TRIBUTO A LOREDANA SIMIOLI

Luchè, Eugenio Bennato, Andrea Sannino, Tommaso Primo, Hal Quartier.











© RIPRODUZIONE RISERVATA