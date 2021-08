Pjanic alla Juventus?/ Calciomercato news: nuovi contatti col Barcellona, i dettagli

CALCIOMERCATO NEWS, MIRALEM PJANIC ALLA JUVENTUS

La possibilità di rivedere Miralem Pjanic alla Juventus in questa parte finale della sessione di calciomercato estivo non è ancora del tutto da escludere. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla redazione di Sport Mediaset infatti, i dirigenti della Vecchia Signora starebbero continuando a trattare con il Barcellona per capire quali sarebbero i margini per riaggiudicarsi Pjanic, passato ai catalani a inizio settembre 2020. Il problema principale che starebbe frenando la trattativa riguarderebbe l’ingaggio del bosniaco che attualmente percepisce addirittura 8 milioni di euro mentre la Juventus, che sta lavorando per limare i dettagli con il procuratore dell’ex romanista, non vorrebbe andare oltre i 5 milioni. Convocato per la sfida di campionato dello scorso weekend, la sensazione è che la volontà di Pjanic di tornare alla Juve dovrebbe essere fondamentale per salutare i blaugrana con cui è sotto contratto fino al giugno del 2024.

Le chances di vedere Miralem Pjanic alla Juventus per potenziare l’organico di mister Allegri in questi ultimi giorni di calciomercato potrebbero aumentare nelle prossime ore. Il Barcellona potrebbe così risparmiare su un ingaggio pesante di un calciatore che sembrava essere stato messo ai margini della rosa in questo inizio di stagione. Le alternative prese in considerazione dai bianconeri sembrano al momento meno raggiungibili se si pensa ad Axel Witsel, di proprietà del Borussia Dortmund e finito nel mirino del West Ham.

