Pjanic alla Juventus?/ Calciomercato news, raggiunta l’intesa con il Barcellona

CALCIOMERCATO NEWS, MIRALEM PJANIC ALLA JUVENTUS

All’inizio sembrava essere soltanto una suggestione ma ora sembra essere sempre più probabile che si possa concretizzare il trasferimento di Miralem Pjanic alla Juventus entro la chiusura di questa sessione di calciomercato estivo. Il centrocampista sarebbe utile per migliorare la linea mediana dei bianconeri, che aspettano di abbracciare Manuel Locatelli del Sassuolo, ed il Barcellona sarebbe ben propenso a lasciarlo partire non considerandolo incedibile e volendo piuttosto attuare la sua politica di risparmio sul tetto ingaggi risparmiando appunto sullo stipendio dell’ex romanista. Ieri la Vecchia Signora ha affrontato in amichevole proprio il Barça perdendo per 3 a 0 e durante la partita Pjanic sarebbe stato anche fischiato dai suoi stessi tifosi, comunque scontenti a causa del mancato rinnovo del contratto di Lionel Messi. Le dirigenze delle due società hanno senza dubbio parlato del possibile ritorno a Torino di Pjanic e, secondo quanto rivelato dalla stampa spagnola di Sport, sarebbe stata raggiunta l’intesa sulla base di un prestito annuale mentre lo stesso calciatore avrebbe accettato di ridursi lo stipendio del 20% pur di vestire ancora la maglia della Juventus.

CALCIOMERCATO NEWS, INTESA RAGGIUNTA TRA I CLUB

Le chances di vedere Miralem Pjanic alla Juventus dopo l’avventura vissuta tra il 2016 ed il 2020 potrebbero quindi aumentare nelle prossime ore. Nella passata annata calcistica Pjanic è riuscito a collezionare trenta apparizioni complessive tra campionato e coppe varie nonostante qualche infortunio di troppo. Il tecnico Massimiliano Allegri non ha voluto parlare esplicitamente rispondendo alle domande di Sky Sport dopo il Trofeo Gamper: “Non è che sto aspettando, la società fa il mercato, insieme parliamo, abbiamo valutato, poi vediamo cosa succede. L’importante è che la squadra stia lavorando come sta facendo nel migliore dei modi e sia pronta per il 22. Poi se arrivano uno o due centrocampisti, tre difensori, non lo so, l’importante è che la squadra sia a posto per il 22. Ho un’ottima rosa su cui lavorare, stasera Ramsey davanti alla difesa ha fatto una buona partita, per la prima volta che ce l’ho messo è stato molto bravo nella fase di interdizione, deve migliorare nella gestione della palla. Bernardeschi sicuramente ha avuto un piglio buono, quindi credo che ci siano tutte le prospettive per poter fare una grande annata.”

