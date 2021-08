VIDEO/ Barcellona Juventus (risultato 3-0) gol highlights. Trofeo Gamper ai catalani

Il video di Barcellona Juventus al Trofeo Gamper, disputato nella “tana” dell’Estadi Johan Cruyff, premia il Barcellona con un rotondo 3-0, troppo generoso però rispetto a quanto fatto vedere in campo da una buona Juventus. I padroni di casa catalani impiegano solamente 3′ a portarsi in vantaggio: verticalizzazione di Demir per Depay che buca la difesa della Juventus e sigla l’1-0. Al 7′ e al 9′ ancora occasioni con Dest e con Depay, bianconeri in difficoltà nelle prime battute del match, primo squillo al quarto d’ora con Cristiano Ronaldo che chiama Neto alla deviazione in angolo.

Al 19′ ancora pericoloso il Barca con una punizione di Griezmann che non centra il bersaglio. La Juventus prova a reagire allo svantaggio e al 32′ una bordata di De Sciglio finisce di poco alta sopra la traversa. Quindi al 38′ De Ligt si inserisce bene su un assist di Ramsey ma trova la pronta risposta di Neto, che subito dopo si ripete su Morata. Buona fase per la squadra allenata da Max Allegri ma il gol non arriva neanche allo scadere, quando Neto si allunga ancora su una punizione di Cristiano Ronaldo. Nel secondo tempo il Barcellona parte di nuovo forte e raddoppia al 12′ della ripresa grazie a un colpo di testa del danese Braithwaite, che ha approfittato di un Perin non irreprensibile nell’occasione. Al 23′ finisce sulla barriera una punizione di Griezmann, la Juventus prova ad accorciare ma alla fine a segno ci vanno solo i catalani, che hanno fissato definitivamente il punteggio al 92′ con il “canterano” Puig, spettacolare tiro a giro del giovane talento del Barca sul quale Perin non può arrivare.

LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

Max Allegri con un’ampia intervista ha commentato a Sky Sport la prestazione della Juventus: “Mi dispiace per il risultato, ma la squadra ha fatto una buona partita soprattutto nel primo tempo. Sono solo tre giorni che siamo tutti insieme, abbiamo bisogno di trovare la condizione migliore. Loro erano molto più avanti, ma sono soddisfatto di quello che ha espresso la squadra. Abbiamo subito due gol evitabili, però l’importante è essere pronti il 22 per prendere tre punti a Udine. Ronaldo sta allenando bene e ha una buona condizione. Si è messo a disposizione della squadra come sempre, poi rientrerà anche Dybala. Arriveremo al 22 con le condizioni giuste, anche Dybala sabato sarà a disposizione e credo che farà una parte della gara. Non sto aspettando Pjanic, la società fa il mercato, insieme abbiamo valutato: ora vediamo cosa succede. L’importante è che la squadra stia lavorando e sia pronta per il 22, poi se arrivano due centrocampisti o tre difensori non lo so. Ho un’ottima rosa, Ramsey ha fatto una buona partita davanti la difesa. È stato bravo nella fase d’interdizione deve migliorare nella gestione della palla. Bernardeschi ha avuto un piglio buono, ci sono tutte le prospettive giuste per fare una grande annata. Chi vince il campionato l’anno precedente di solito è sempre il favorito. Poi il 21 siamo tutti a zero punti, bisogna cercare di fare 90 punti per vincere il campionato“.

