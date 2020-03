Pjanic via dalla Juventus?/ Calciomercato: sirene Psg, il futuro è in bilico

Miralem Pjanic non è più un intoccabile alla Juventus? Il tema è stuzzicante e potrebbe aprire un fronte di calciomercato molto caldo per i bianconeri. Pjanic è il regista della squadra di Maurizio Sarri e di conseguenza dovrebbe essere un perno fondamentale per la Vecchia Signora, anche perché il bosniaco si è sempre contraddistinto per stagioni importanti da quando è arrivato alla Juventus, del cui centrocampo è anzi l’unico vero nome di rilievo assoluto dopo gli addii dei vari Pogba, Marchisio, Vidal e Pirlo, che fanno dire a molti come questa Juventus almeno nel reparto mediano sia più scarsa rispetto a qualche stagione fa. Pjanic aveva cominciato molto bene la nuova stagione, con Sarri a valorizzarlo ancora di più come perno del gioco, almeno sulla carta. In realtà qualcosa si è inceppato e il bosniaco sembra aver perso smalto ed efficace, tanto che per l’ex Roma il ruolo da titolare non sembra più garantito con certezza. In questa situazione, le sirene del Psg potrebbero essere il preludio a grandi novità estive.

PJANIC VIA DALLA JUVENTUS? IL PSG CI PROVA E SARRI…

Ripercorrendo in breve la stagione 2019-2020 di Miralem Pjanic, inizialmente il giocatore era il titolare inamovibile per Sarri, anche quando non era pienamente recuperato da un infortunio. Pjanic uomo dai 150 palloni toccati per partita, osannato da Sarri nella prima conferenza stampa e dunque perfetto per l’idea di calcio che avrebbe voluto trasmettere il mister. Il 2020 però ha visto il sorpasso di Bentancur, giocatore che potrebbe dunque diventare il punto di riferimento anche futuro per il centrocampo della Juventus. Per Pjanic dunque ecco che il futuro è in bilico, anche perché è uno di quei calciatori che garantirebbe una cifra molto importante per le casse della società in caso di cessione. La squadra più interessata al regista slavo potrebbe essere il PSG che già in inverno si era mosso e che avrebbe anche l’apprezzamento dello stesso giocatore. Sarebbe un addio un po’ triste viste le premesse della scorsa estate, ma a questo punto il futuro bianconero di Pjanic non è più così sicuro.

