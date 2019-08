Placido Domingo, I Tre Tenori/ Svela: “Con Luciano Pavarotti mangiava molto”

Placido Domingo, quella magica serata con “la notte dei Tre Tenori”

La notte dei Tre Tenori rimarrà nella storia della musica internazionale: un’occasione unica in cui Placido Domingo si unirà a Luciano Pavarotti e José Carreras. Siamo negli anni Novanta e il trio già più che in vista in tutto il mondo, scelgono di esibirsi insieme in un concerto alle Terme di Caracalla a Roma. L’idea in realtà proviene da Mario Dradi, il produttore che vede nella reunion fra i tre artisti la possibilità non solo di raccogliere fondi necessari per la Fondazione di Carreras, ma anche per dare la possibilità ai due colleghi di accoglierlo in seguito alla vittoria della battaglia contro la leucemia. Sarà la prima di una lunga serie di concerti che vedrà il trio di nuovo sul palcoscenico, tutti per occasioni solidali. Quel primo live però entrerà nella storia anche per un altro motivo, dato che Pavarotti deciderà proprio da quel momento di replicarne il successo sotto altre vesti, organizzando il primo dei suoi Pavarotti & Friends. Placido Domingo lo rivedrà invece solo quattro anni dopo il debutto: nel ’94 e in un doppio appuntamento estivo all’Opera di Monte-Carlo e in America presso il Dodger Stadium. In seguito la notte dei Tre Tenori verrà replicata ogni anno, permettendo al trio di esibirsi in tutto il mondo e anche in occasioni sportive come il mondiale di calcio tenuto in Francia nel ’98, e in Corea del Sud nel 2002.

Placido Domingo: “Abbiamo trascorso tanti anni insieme e non è mai nato un problema”

78 anni e tanti successi alle spalle per Placido Domingo, che nei giorni scorsi è stato a Roma per uno spettacolo presso il Teatro dell’Opera. Un anno speciale per il tenore, che ha festeggiato il 50° anniversario del suo debutto a Verona e ha scelto a inizio agosto di ritornare alle Terme di Caracalla per uno spettacolo dedicato alla sua terra natale e con una scaletta ricca di canzoni della cultura popolare, come la zarzuela. “Mamma la cantava quando ero nella sua pancia”, ricorda Domingo a Il Messaggero. Le Terme tra l’altro non sono sconosciute al tenore, visto che è la location che sceglierà negli anni Novanta per un’esibizione con Luciano Pavarotti e Josè Carreras, la famosa notte dei Tre Tenori. “Abbiamo trascorso tanti anni insieme e non è mai nato un problema”, continua parlando di quell’evento mondiale. Non solo canzoni e palcoscenici, ma anche partite a poker e “cene impegnative” per il trio di artisti. “Con Luciano si mangiava molto”, ricorda infatti parlando del collega scomparso. Luciano Pavarotti verrà ricordato da Techetecheté nella puntata di oggi, sabato 24 agosto 2019, e sarà impossibile non ricordare anche l’amicizia con Placido Domingo. Due anni fa infatti sceglierà di rivedere Carreras per fare un omaggio al tenore italiano, un duetto sulle note di My Way scelto per Pavarotti, un’emozione senza fine, un evento trasmesso sulla Rai per il decimo anniversario della scomparsa dell’artista. Clicca qui per guardare il video del duetto di Placido Domingo e José Carreras.

© RIPRODUZIONE RISERVATA