Playstation 5 o Xbox Series X?/ Sony osa di più, Microsoft punta sulla potenza

Pubblicità

Con la presentazione ufficiale della Playstation 5 avvenuta nella serata di ieri tramite un evento streaming, sorge spontanea la domanda: meglio la Ps5 o la nuova Xbox Series X? Una classica domanda da un milione di dollari, come si suol dire, a cui ora come ora è alquanto complicato rispondere. Del resto le ultime generazioni delle due console si sono molto equivalse in termine di hardware e soprattutto di giochi, e di conseguenza, a convincere il cliente per un acquisto o un altro, è stato quasi esclusivamente il marketing, se non addirittura l’istinto di ognuno. In base a quello che emerso fino ad oggi, a livello di hardware sembrerebbe più potente la stazione di gioco americana, e la stessa Xbox si definisce infatti ormai da settimane “la console più potente al mondo”, ribadendo anche ieri sera il concetto subito dopo la presentazione di Ps5. Sony, come ricorda Multiplayer.it, ha puntato invece sulla velocità della memoria a stato solido, mentre Microsoft su una maggiore potenza di calcolo di Cpu e Gpu. Resta comunque molto complicato fare dei paragoni basandosi solo sui dati tecnici e senza provare i due hardware.

Pubblicità

PLAYSTATION 5 O XBOX SERIES X? SONY OSA DI PIU’

A livello estetico, invece, sembrerebbe aver avuto più effetto, almeno per ora, la forma futuristica della Ps5, prevalentemente di colore bianco con inserti neri e la luce blu, a differenza invece dell’Xbox Series X che ha puntato su un semplice monolito di colore grigio scuro. Restano comunque molti i dubbi sulle dimensioni della Playstation 5, visto che, paragonando lo slot del Blu-ray, la nuova console giapponese appare decisamente sovradimensionata, addirittura ben più grande della prima versione della Ps3 che era già mastodontica. Anche in quanto a joypad ha voluto osare di più la Sony, con il nuovissimo Dualsense basato su un sistema inedito di vibrazione e dei grilletti personalizzati, mentre Microsoft ha deciso di andare sul sicuro, confermando il suo classico pad da molti considerato il migliore di sempre. Quale scegliere quindi? Molto dipenderà da due cose, leggasi il prezzo e i giochi. A parità di hardware e prestazioni è molto probabile che il videogiocatore sceglierà la console più economica. In quanto a giochi, invece, fino ad oggi siamo sostanzialmente in parità: non ci resta che attendere i prossimi mesi. Ah dimenticavamo, uscita prevista per entrambe, vacanze di Natale 2020, dietro l’angolo praticamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA