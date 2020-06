Playstation 5: presentazione 11 giugno/ In arrivo la line-up di tutti i giochi Ps5

Pubblicità

Inizia il conto alla rovescia per quanto riguarda la presentazione di Playstation 5. Domani, giovedì 11 giugno, a partire dalle ore 22:00 italiani, Sony terrà un grande evento in cui svelerà la line-up della nuova attesissima console nipponica. All’evento, rigorosamente online via streaming causa emergenza da coronavirus, verranno appunto resi pubblici i primi giochi che accompagneranno l’uscita di Ps5, ma non è da escludere, stando ad alcune voci di corridoio, che possa essere anche presentata la console nella sua forma. Del resto l’hype nei confronti della nuova stazione di gioco giapponese è altissimo, alla luce anche del nuovo inedito joypad che è stato mostrato ormai diverse settimane fa. L’azienda ha accompagnato l’evento con qualche annuncio, a cominciare dal dire che verrà mostrata almeno un’ora di titoli inediti per la nuova console, e su Twitter ha parlato di “futuro dei videogiochi”. Inoltre, pare che si farà grande attenzione all’aspetto sonoro dell’evento, in quanto sempre Sony ha consigliato di ascoltarlo utilizzando delle buone cuffie.

PLAYSTATION 5: RETROCOMPATIBILITÀ (QUASI) CERTA

Fino ad oggi è trapelato non troppo sulla nuova Playstation, se non qualche caratteristica tecnica succosa a conferma della presunta “iper-potenza” della stessa console. Sembrerebbe scontata la retrocompatibilità fra Ps4 e Ps5, come confermato anche dal fatto che il capolavoro in uscita a brevissimo, The Last of Us 2, sarà appunto giocabile sulle due console, con annesso “upgrade” grafico per la versione più recente della console. Al momento non è stata resa nota la lista dei giochi che verranno presentati, e nelle ultime ore sono emerse numerose supposizioni, come ad esempio un possibile sequel di God of War, un nuovo Silent Hill, un nuovo Resident Evil, e forse un nuovo Gran Turismo, una delle esclusive più amate da tutti i fan Playstation. Recentemente è stato anche annunciato un nuovo progetto da parte del creatore di Dead Space, survival horror fra i più fortunati nella storia di Ps. A questo punto non ci resta che attendere la presentazione di domani sera e goderci lo spettacolo.



