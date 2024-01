Playstation 5, pronto un nuovo DualSense/ Il joypad della PS5 avrà una batteria più duratura

Sony è al lavoro su un nuovo controller DualSense per Playstation 5, la sua ultima console. Come si legge sul sito di Wired, a scovare l’indiscrezione in anteprima è stato un utente che ha scoperto il tutto su Best Buy, popolare rivenditore di elettronica del Nord America. Sostanzialmente cambia poco ma il nuovo DualSense sarà dotato di una batteria più grande che ne aumenterà l’autonomia di molto. Si calcola che al momento il joypad di PS5 dura attorno alle 5 ore, ma il suo erede dovrebbe garantire ben 12 ore di gioco ininterrotte, senza essere mai ricaricato.

A livello di design, come accennato sopra, non cambierà nulla, visto che i tasti, le funzionalità e l’aspetto estetico resteranno gli stessi. Aria di novità quindi in casa Sony dopo la presentazione della Playstation 5 Slim lo scorso anno, e dopo le continue indiscrezioni sul possibile arrivo di una PS5 in versione Pro, in vista poi che sbarchi la Playstation 6, la next generation. La seconda versione del DualSense dovrebbe arrivare a breve, con le classiche colorazioni bianchi e nere, e la stessa collocazione di grilletti, manopoli e pulsanti.

PLAYSTATION 5, PRONTO UN NUOVO DUALSENSE: IL PREZZO SARÀ LO STESSO DEL MODELLO ATTUALE?

Presente anche il microfono integrato, nonché il jack per attaccare le periferiche audio, e il touchpad centrale. La particolarità è che il nuov DualSense “potenziato” potrebbe mantenere lo stesso prezzo di quello attuale visto che sulla pagina di prodotto di Best Buy Canada in cui è apparso brevemente il nuovo joypad, erano stati segnalati 69 dollari canadesi, lo stesso costo quindi del classico joypad di PS5.

Secondo le indiscrezioni è comunque probabile che Playstation non ufficializzi il tutto se non prima dell’estate prossima o forse della primavera, e siamo certi che il nuovo joystick farà la gioia degli “smanettoni” che amano passare diverse ore di fronte alla console e alla televisione a giocare. A novembre era apparso un brevetto di un nuovo Dualsense con touchscreen al posto del touchpad e l’uso dell’intelligenza artificiale: sarà il joypad della futura console?

