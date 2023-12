PS5 Pro arriverà a fine 2024?/ Ecco come sarà: scheda grafica e ram più performanti

Torna a circolare con forza la PS5 Pro, la versione più performante dell’ultima console di casa Sony. Secondo le news circolanti in queste ore, riportate anche da Wired, sembra che nel giro di un anno, quindi a fine 2024, possa fare la sua comparsa sulle scene appunto la PS5 Pro. Come sarà? Difficile ipotizzarlo con precisione, anche perchè stiamo parlando solo di indiscrezioni, ma in ogni caso dovrebbe avere delle prestazioni migliori rispetto alla Playstation 5 standard, grazie ad un overclock del processore; spazio anche ad una scheda grafica migliorata oltre a delle memorie ram più performanti.

Sarà quindi perfetta per far girare al meglio i “gioconi” che usciranno nel giro di un paio d’anni, a cominciare da GTA 6, che si preannuncia un vero e proprio capolavoro in grado di spremere al massimo le console di attuale generazione. I rumors sulal PS5 Pro, ricorda ancora Wired, sono iniziati a circolare nel 2022, ma nel giro di pochi mesi sembrava che il progetto stesse per essere accantonato, con Sony pronta a concentrare i massimi sforzi sulla Playstation 6, attesa nel 2028.

PS5 PRO ARRIVERÀ A FINE 2024? GIUSTO IN TEMPO PER GTA 6

A maggio il colpo di scena, con la multinazionale giapponese che ha fatto sapere di aver consegnato i kit di sviluppo, quindi le ultime notizie di queste ore. E’ emerso che il processore della PS5 Pro sarà lo stesso dell’attuale console ma con un overclock che spingerà la frequenza da 3.5 a 4.4 GHz. La grafica sarà senza dubbio migliore grazie alla possibilità di una riproduzione più fedele e realistica di luce e ombre, il famoso ray tracing.

Infine la sopracitata Ram che lavorerà con una larghezza di banda superiore, andando a favorire una migliore rapidità di task e una maggiore fluidità in generale. La PS5 Pro potrebbe fare la sua comparsa nei negozi in vista del Natale dell’anno che verrà. A metà 2025, quindi, l’uscita di GTA 6, per una doppietta davvero sensazionale.

