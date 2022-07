Pogba alla Juventus/ Calciomercato news: da ieri a Torino, oggi visite e firma!

Calciomercato news, oggi è il giorno di Pogba alla Juventus

I tifosi bianconeri sono già ammassati fuori dal J|Medical sin dall’alba per celebrare il ritorno di Paul Pogba alla Juventus in questa finestra di calciomercato estivo. Dopo aver abbracciato Angel Di Maria, la Vecchia Signora sta dunque per riaccogliere un calciatore che ha Torino ha già vinto parecchio tra il 2012 ed il 2016, consacrandosi a tutti gli effetti nel panorama calcistico mondiale proprio grazie alla prestazioni di quel periodo.

DI MARIA ALLA JUVENTUS/ Calciomercato: visite ok a Torino, adesso la firma ufficiale

Arrivato ieri sera nel capoluogo piemontese dopo un video postato sui social in cui annunciava “Ci vediamo presto”, Pogba è dunque atteso questa mattina da più di un migliaio di tifosi per le visite mediche di rito e quindi firmare il nuovo contratto che lo legherà al club italiano. Rimasto svincolato dopo aver concluso la sua seconda avventura con il Manchester United, Pogba avrebbe rifiutato altre opzioni come quella del Paris Saint-Germain che gli avrebbe offerto anche di più rispetto a quanto percepirà alla Juventus.

Pogba alla Juventus/ Calciomercato news, il francese annuncia il ritorno via social!

Calciomercato news, il ritorno di Pogba alla Juventus

Il ritorno di Pogba alla Juventus porta quindi grande entusiasmo in tutto l’ambiente in questa fase iniziale del calciomercato estivo. Già ieri il centrocampista era stato accolto da diversi supporters all’aeroporto di Torino Caselle dove lui stesso aveva dichiarato: “Sono contento di essere tornato, non vedo l’ora di indossare ancora la maglia della Juventus.” Nella serata odiera dovrebbe dunque arrivare l’ufficialità del suo tesseramento.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ecco Di Maria, ora tutto su Zaniolo e Koulibaly

© RIPRODUZIONE RISERVATA