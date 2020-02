Pogba alla Juventus?/ Calciomercato, Raiola: “non gli dispiacerebbe tornare”

Tema sempre caldo per il calciomercato è il possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus, magari nella prossima finestra di contrattazione estiva. Che il francese, tra i più grandi rimpianti dei fan bianconeri, sia nel mirino della dirigenza della Vecchia Signora (che già sta risparmiando per contrattare con il Manchester United) non è certo un mistero e da tempo si parla di come il club potrebbe riportare a Torino il centrocampista dei Red Devils. Solo ieri sera però a San Siro e al termine della sfida di Coppa Italia tra Milan e Juventus, è esplosa la nuova bomba di calciomercato a tal proposito. A lanciarla è stata niente di memo che Mino Raiola, super procuratore delle star del calcio e agente dello stesso Pogba, il quale ha dichiarato: “Come per Ibrahimovic, per Pogba l’Italia è una seconda casa e non gli dispiacerebbe tornare alla Juventus. Ma ne riparleremo dopo l’Europeo”. Parole dunque bollenti pronunciate da uno dei diretto interessati all’affare di calciomercato e che fa sognare i tifosi bianconeri, impazienti di riabbracciare il francese, dopo l’addio nel 2016.

POGBA ALLA JUVENTUS: AFFARE POSSIBILE DOPO L’EUROPEO

Solo dunque dichiarazioni di una certa rilevanza quelle fatte da Raiola, che evidenziano una netta apertura di agente e giocatore al ritorno in bianconero dello stesso giocatore, ma solo nella finestra estiva. Sono parole che però ci sorprendono fino a un certo punto: da tempo infatti si discute dell’evidente malessere vissuto non solo negli ultimi mesi del centrocampista con la maglia del Manchester United, colori per cui nel 2016 era volato da Torino in Inghilterra, ma con ben altre ambizioni e aspettative. In tal senso Raiola ha poi aggiunto, incalzato dalle domande dei giornalisti per ricevere precisazioni sul possibile ritorno di Pogba alla Juventus: “Lui vuole competere ai massimi livelli, ma non può certo scappare adesso se le cose non vanno bene”. Un aggiustamento di direzione dunque, che però non trae in inganno: dopo l’Europeo sarà battaglia tra la Vecchia signora e i dirigenti dei Red Devils per strappare Paul Pogba dalla maglia rossa e portarlo di nuovo a Torino.

