Pogba alla Juventus?/ Rombola: “Affare possibile in estate!” (esclusiva)

Paul Pogba potrebbe tornare alla Juventus: è questa l’ultima indiscrezioni di calciomercato, nonchè netta volontà dello stesso allenatore della Vecchia Signora Andrea Pirlo, che in vista della prossima finestra di contrattazione invernale, pare abbia già chiesto alla dirigenza di mettersi in moto per riportare il francese a Torino. Certo non sarebbe la prima volta che la Juventus è all’inseguimento del centrocampista, che ha vestito la maglia bianconera dal 2012 al 2016 e ovviamente il club piemontese non è il solo sulle sue tracce: Psg, Inter e Real Madrid si sono già fatti avanti in passato e potrebbero presto riprovarci. Dopo tutto il contratto che lega Paul Pogba al Manchester United scade il 30 giugno 2022 e gli inglesi potrebbero cederlo per una cifra attorno ai 60 milioni. Un acquisto ideale per il centrocampo bianconero, anche se sarà difficile prenderlo a gennaio, più facile nel mercato estivo. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Antonio Rombola: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Pogba lascerà il Manchester United? Ci sono tutte le premesse perchè questo possa accadere non tanto nel mercato di gennaio quanto in quello estivo.

Per quali motivi? Nel mercato invernale non ci sono mai grandi colpi e non si muovono mai i grandi giocatori. Pogba in ogni caso sembra non essersi ambientato al meglio al Manchester United dove ha fatto cose buone ed altre meno buone.



Potrebbe andare alla Juventus? Perchè no in fondo Pogba era già stato alla Juventus, ne conosce anche l’ambiente. La Juve però potrebbe prenderlo la prossima estate e non a gennaio cedendo qualche giocatore importante per un’operazione economica di grande rilievo.



Risolverebbe i problemi del centrocampo bianconero? Pogba è un grandissimo giocatore, ha fatto un grande Mondiale, è incostante. Ha giocato bene e meno bene nella sua carriera ma potrebbe essere un rinforzo adeguato per il centrocampo bianconero.



Quali altre squadre potrebbero prenderlo? I soliti top club europei Real Madrid, Barcellona, Manchester City e specialmente il Paris Saint Germain, un club francese come Pogba…

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA