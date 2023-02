Pogba via dalla Juventus? “Possibile rescissione”/ Tardelli “Va a sciare, scorretto…”

Paul Pogba rischia di diventare un caso nella Juventus. Non ci sono ormai certezze sul suo rientro, e l’allenatore Massimiliano Allegri ne ha parlato apertamente alla vigilia della partita con la Fiorentina, in più ci sono le vicende extra campo che lo hanno messo al centro del mirino della stampa francese per il caso del “marabutto” contro Mbappé. Da tormentone estivo al calvario, ormai il centrocampista è alla ricerca di se stesso e del campo. A fine luglio si è fermato in tournée a causa di una lesione al menisco esterno, la Juventus voleva operarlo subito negli Stati Uniti, ma Pogba ha preso tempo. E da allora non è mai sceso in campo.

L’ultima partita di Paul Pogba risale al 19 aprile 2022, quando era ancora un giocatore del Manchester United, appena 10 minuti in campo. Stando a quanto riportato dal Messaggero, ora la Juventus starebbe valutando la rescissione del contratto del calciatore francese. A pesare anche il contratto da 8 milioni di euro netti a stagione, soprattutto sui conti della società.

TARDELLI “POGBA PROBLEMA PER LA JUVENTUS”

Le critiche però non arrivano solo dalla Francia, perché di Paul Pogba si parla anche in Italia. Marco Tardelli, intervenuto a 90° Minuto su Rai 2, è stato molto duro con il centrocampista della Juventus, ricordando proprio che non gioca da aprile 2022. «Ormai è un problema per la Juve, non si sa quando rientrerà e non si sa cosa voglia fare». Ma soprattutto ha fatto una relazione che non piacerà ai tifosi: «Pogba va a sciare mentre i suoi compagni sono a lottare coi grossi problemi della Juventus, non si opera quando vuole la società ma decide lui le tempistiche perché ha paura di perdere il Mondiale». Per Tardelli ora «Pogba è un grosso problema che i bianconeri devono risolvere, questa situazione dimostra anche che la Juve non ha le idee abbastanza chiare». Secondo l’ex calciatore deve subentrare Allegri: «Non è possibile avere un giocatore così a libro paga. Non è corretto neanche il suo comportamento nei confronti dei compagni, mi dà fastidio».

