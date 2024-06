Lisa Niemi Swayze: chi è la moglie di Patrick Swayze/ Dopo la morte del marito, in coppia con Albert DePrisco

Lisa Niemi: chi è la moglie di Patrick Swayze

Lisa Niemi e Patrick Swayze sono stati insieme per 34 anni condividendo praticamente tutto, dai momenti difficili al grande successo fino alla malattia. Una storia d’amore lunga e importante nata in una scuola di ballo che l’attrice e ballerina cominciò a frequentare negli anni Settanta. In questa scuola, Lisa Niemi conobbe il figlio della proprietaria che, anni dopo, sarebbe diventato uno degli attori più amati al mondo grazie a film come Dirty Dancing e Ghost ovvero Patrick Swayze. Tra i due scattò la scintilla e nel 1975 decisero di coronare quell’amore giovanile con il matrimonio vivendo insieme per ben 34 anni.

Patrick Swayze, malattia e come è morto?/ L'attore di Ghost stroncato da un tumore al pancreas a 57 anni

Come ballerina ha lavorato in diverse compagnie partecipando a diverse produzioni teatrali a di Broadway. Come attrice ha lavorato soprattutto accanto al marito nei film Alba d’acciaio, Vendetta trasversale e Letters from a Killer e ha recitato anche nel telefilm Super Force. Inoltre, sempre assieme al marito, ha scritto, prodotto e diretto il film One Last Dance, ispirato alla loro vita e agli anni in cui hanno lavorato duramente sognando di diventare due ballerini affermati.

Patrick Swayze, malattia e come è morto?/ L'attore di Ghost stroncato da un tumore al pancreas a 57 anni

La storia d’amore tra Lisa Niemi e Patrick Swayze e la nuova vita dopo la morte del marito

Dopo aver incontrato Patrick Swayze nella scuola di ballo che frequentava e dopo averlo sposato nel 1975, Lisa Niemi ha vissuto con il marito in un ranch dove allevavano cavalli arabi. I due sono rimasti sempre insieme, anche nei momenti difficili e Lisa ha affrontato con l’attore anche il cancro al pancreas che ha portato poi Patrick Swayze alla morte. Nel 2011, dopo la morte del marito, ha pubblicato un libro sulla sua vita e a distanza di cinque anni dalla morte dell’attore si è rifatta una vita

Patrick Swayze, malattia e come è morto?/ L'attore di Ghost stroncato da un tumore al pancreas a 57 anni

Dalle ultime notizie, infatti, si sa che ora, accanto a Lisa Niemi, c’è il gioielliere Albert DePrisco conosciuto tramite amici in comune un anno e mezzo dopo la morte del marito e con il quale ha deciso di aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale dopo i 34 anni vissuti accanto all’attore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA