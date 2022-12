Point Break/ Su Italia 1 il film con Edgard Ramirez remake del cult del 1991

Point Break, film di Italia 1 diretto da Ericson Core

Point Break va in onda oggi, giovedì 8 dicembre 2022, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film d’azione e thriller prodotto tra Stati Uniti d’America e Cina nel 2015 da John Baldecchi e diretto da Ericson Core che ha curato anche la fotografia. Le musiche invece sono state affidate a Junkie XL. Occupano un posto di rilievo nel cast di Point Break Edgar Ramirez, Luke Bracey, Clemens Schick e Teresa Palmer.

Nel cast di Point Break dei doppiatori italiani ci sono tra gli altri Andrea Mete, Fabio Boccanera, Paolo Marchese e molti altri ancora. Questa è una rivisitazione della pellicola omonima prodotta nel 1991 e con protagonista il celebre Keanu Reeves oltre al compianto Patrick Swayze. Il primo ha commentato negativamente l’uscita del remake, a suo dire per nulla vicino all’originale da lui interpretato. Inoltre, la pellicola sarebbe dovuta uscire nelle sale nel 2015 ma per circostanze sconosciute la distribuzione è avvenuta solo l’anno successivo.

Point Break, la trama del film

Il protagonista della storia di Point Break è un uomo di nome Johnny, soprannominato Utah e appassionato di sport estremi. La sua specialità sono le acrobazie ed evoluzioni aeree in sella alle moto, in particolare in compagnia del suo fedele amico Jeff. Quest’ultimo però, durante una delle consuete gare in motocross, è vittima di un incidente straziante che lo porta a perdere la vita per via di un piccolo errore seppur fatale. La disperazione dell’amico è tale da portarlo alla definitiva decisione di lasciare per sempre quel mondo al limite del rischio, dedicandosi ad altri interessi.

Dopo diversi anni dalla sparizione di Jeff decide di intraprendere la carriera nelle forze dell’ordine, proponendosi per un posto nell’FBI al fine di raggiungere la sua aspirazione di ricoprire il ruolo di agente federale. Durante il periodo di prova, vuole a tutti i costi trovare un caso dove dimostrare tutte le sue potenzialità al fine di ottenere la promozione agognata.

Per l’appunto si informa su una bizzarra banda di malviventi operativi nel settore dei colpi grossi e dei furti di gioielli preziosi. Johnny viene letteralmente invaso dall’adrenalina e dalla voglia di cimentarsi nella sfida così da convincere i responsabili dell’FBI di quanto meriti quel posto. Una volta preso in carico il caso, passerà giorni interi alla ricerca di maggiori informazioni e indizi specifici per sgominare la banda e coglierla con le mani nel sacco. Nonostante le difficoltà e i rischi per la propria vita, Utah dimostra tutta la sua determinazione e voglia di rivalsa non solo rovinando i folli piani della banda ma anche catturando il criminale che ne era a capo.

