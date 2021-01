Point Break/ Video, su Italia 1 il film con Patrick Swayze e Keanu Reeves

Point Break vain onda oggi, 1° gennaio 2021, in prima serataalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di una pellicola che è uscita nei cinema internazionali durante l’anno 1991 ed appartiene al genere azione poliziesco. La regista del film è Kathryn Bigelow mentre la sceneggiatura è stata curata da W. Peter Illif. Il cast del film contiene al suo interno diversi divi di Hollywood come il compianto Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, James Le Gros e John McGinley. La fotografia del film è stata messa a punto da Donald Peterman mentre le musiche sono state realizzate da Mark Isham.

Point Break, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Point Break. Quattro rapinatori terrorizzano quelle che sono le banche più famose di Los Angeles. Questa banda sembra non fermarsi mai ed il suo metodo è incredibilmente efficace. Difatti, per non farsi riconoscere dai sistemi di sorveglianza utilizzati dalle banche, i rapinatori effettuano i loro colpi con il viso coperto da maschere che raffigurano quelli che sono dei famosissimi presidenti americani. Nessuno ha una pista su dove possano provenire questi malviventi né dove possano nascondere il bottino ricavato. Un anziano agente dell’FBI comunque, ha un’intuizione unica: i quattro rapinatori sono in qualche modo collegati ad un noto ambiente di surfisti di Los Angeles.

A questo punto, viene scelto l’audace agente Johnny Utah per compiere quella che molti considerano una missione incredibilmente pericolosa. Johnny dovrà infiltrarsi tra la banda, scoprire chi sono i colpevoli e consegnarli alla giustizia. Tuttavia, una volta che sarà entrato in questo sistema particolare, Johnny scoprirà un mondo tutto nuovo e dovrà rivalutare quelle che sono le sue priorità. Nascerà inoltre una grande amicizia tra Utah ed il capo della banda. Ma fino a quando è possibile definire la giustizia? Johnny troverà la risposta a questo interrogativo grazie alla sua avventura.

Video, il trailer del film “Point Break”





© RIPRODUZIONE RISERVATA