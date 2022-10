Poirot: sfida Poirot/ Su Rete 4 il film con Tom Burke

Poirot: sfida Poirot, film di Rete 4 diretto da Charles Palmer

Poirot: sfida Poirot va in onda oggi, lunedì 10 ottobre, a partire dalle ore 16.55 su Rete 4. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2011 e diretto da Charles Palmer.

Tra i nomi di maggiore spicco sono da menzionare Olivia Grant, Tom Burke, Anna Skellern e David Suchet. Il prodotto è ispirato ad un libro giallo realizzato dalla grande scrittrice di romanzi gialli Agatha Christie, dal titolo Gli orologi. Nonostante la fama dell’opera letteraria, la pellicola non ha riscosso il medesimo successo riscuotendo poche lodi da parte della critica cinematografica oltre a degli incassi decisamente al di sotto delle aspettative.

Poirot: sfida Poirot, la trama del film

Leggiamo la trama di Poirot: sfida Poirot. Mentre la città di Londra è sconvolta per un terrificante ed enigmatico omicidio, per la raccolta degli indizi e scoprire l’artefice viene ingaggiato un uomo di grande esperienza nel campo. Si tratta di Hercule Poirot, un investigatore navigato e capace di scoprire i misteri più celati e angusti. Nel momento della scoperta dell’assassinio, un uomo delle forze dell’ordine era riuscito a scorgere di sfuggita una donna che lasciava in maniera irruenta l’ingresso del palazzo dove era avvenuto il delitto.

La donna di nome Sheila tra urla strazianti chiede immediatamente aiuto mentre dichiara apertamente di non avere nulla a che fare con la vicenda nonostante sia stata la prima a vedere il cadavere. Tra gli indizi analizzati uno dei più rilevanti era il fatto che l’appartamento dove era stato rinvenuto il corpo non apparteneva a quella persona, che di fatto era residente in un’altra zona. Inoltre, particolare curiosità aveva destato la presenza di diversi orologi in prossimità del corpo tutti impostati sulla stessa ora.

Interrogata la padrona di casa, ella dichiara di non avere idea di chi fosse l’uomo trovato morto, così come la ragazza indiziata. Poirot è nel frattempo impegnato anche su un altro fronte, ovvero indagare su un caso di spionaggio che vede coinvolto il suo caro amico Colin Race. Dopo una serie di indagini scopre clamorosamente che tra i due lavori c’era un’incredibile correlazione che faceva capo proprio a quell’appartamento.

Mentre tutto sembra convogliare verso Sheila, unica persona osservata sul luogo in questione, Poirot nutre dei forti dubbi nei confronti di una donna di nome Katherina Martindale. Era infatti stata lei a vendere con l’inganno una casa alla persona defunta truffando con false promesse. Mentre la questione diventa sempre più intricata con l’avanzare delle indagini verrà fuori anche un clamoroso colpo di scena; la signorina Webb era infatti la figlia della padrona di casa.











