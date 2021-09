Pokemon: Detective Pikachu/ Su Italia 1 il film live action dal cartone animato

Tutte le curiosità su Pokemon: Detective Pikachu

Pokemon: Detective Pikachu va in onda oggi, sabato 11 settembre 2021, su Italia 1 a partire dalle 21.20 in prima tv del 2019 distribuita da Warner Bros Italia di genere fantasy per la regia di Rob Letterman che ne ha curato anche la sceneggiatura. Durante la sua carriera ha diretto: Piccoli brividi, I fantastici viaggi di Gulliver, Mostri contro alieni, Shark Tale. La voce originale di Pikachu è dell’attore Ryan Reynolds, in 42 anni di carriera ha interpretato 42 film e ottenuto una nomination al Golden Globe nel 2017 come migliore attore in un film musicale per Deadpool. L’attore ha passate esperienze con il doppiaggio, infatti ha prestato la voce a Guy ne I Croods e a Turbo in Turbo.

I suoi lavori più recenti sono: Come ti ammazzo il bodyguard 2, Free Guy: eroe per gioco, I Croods 2: Una nuova era -. Nel cast abbiamo Justin Smith già protagonista di: Jurassic World 3, Jurassic Word: Il regno distrutto, The voyeurs e Raccontami di un giorno perfetto. Kathryn Newton è la protagonista femminile impegnata in questo momento nelle riprese del sequel Ant Man and the Wasp: Quantumania, i suoi recenti lavori sono: Freaky, The map of Tiny perfect things.

Pokemon: Detective Pikachu, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Pokémon Detective Pikachu. Il film racconta le vicende del giovane Tim interpretato da Justine Smith, che è costretto, suo malgrado a scoprire cosa sia accaduto a suo padre Harry Goodman, un eccellente e geniale detective, quando un giorno è scomparso misteriosamente senza lasciare nessuna traccia. Ad aiutarlo nella sua missione c’è l’ex amico di Harry, il detective Pikachu la cui voce è stata prestata dall’attore Ryan Reynolds: un simpatico e adorabile investigatore che a volte con il suo brillante istinto sorprende anche se stesso.

I due decidono di unire le loro forze e equipaggiati per comunicare tra di loro in modo particolare, danno inizio all’avventura per trovare indizi che portano alla verità e che riescono a svelare il mistero sulla scomparsa di Harry. Per seguire i loro indizi si ritrovano in una moderna città, Ryme City illuminata al neon dove uomini e Pokémon vivono a contatto in un modo surreale. Durante l’esplorazione Tim e Pikachu incontrano molti Pokémon, scoprendo una trama sconcertante, che potrebbe mettere a rischio l’esistenza degli esserini gialli e la loro pacifica coesistenza con l’essere umano.

Video, il trailer del film Pokemon: Detective Pikachu





