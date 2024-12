Polar express, il cast e il regista del film

Polar Express, film che va in onda mercoledì 25 dicembre alle 14,05 su Italia1, è un film d’animazione che è arrivato sul grande schermo nel 2004 ed è stato diretto da Robert Zemeckis, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a William Broyles Jr.Il soggetto del film, si rifà all’omonimo libro illustrato per ragazzi scritto da Chris Van Allsburg, ed edito nel 1985. Questo libro nell’anno successivo venne premiato con la Medaglia Caldecott.

Alla regia del film Polar Express, c’è Robert Zemeckis, che ha diretto capolavori e successi di bottegino come All’inseguimento della pietra verde, Chi ha incastrato Roger Rabbit e tutti e tre i film di ritorno al futuro. Dall’altra parte della telecamera, nel cast, figura una sua vecchia conoscenza:

Tom Hanks, l’attore premio Oscar, che è stato diretto da Zemeckis in molti film di successo, tra i quali Forrest Gump e Cast Away. Tra i protagonisti principali, accanto a Tom Hanks, Nona Gaye, Josh Hutcherson, Connor Matheus, Leslie Zemeckis, Julene Renee, Chris Coppola e Eddie Deezen.

Polar express, la trama del film

La trama del film Polar Express è incentrata sulle avventure di un uomo originario di una località dello stato del Michigan, Grand Rapids. Il nome dell’uomo non è mai svelato nel corso del film, che ripercorre, con dei rapidi flash back, una avventura straordinaria che visse quando era un ragazzino. La notte della vigilia di Natale, il ragazzino va a letto convinto che non sia Babbo Natale, a consegnare i regali, ma che la mamma e il papà li mettano sotto l’albero. Il ragazzino infatti, diversamente dalla sorella minore non crede alla sua esistenza.

Quando mancano pochi minuti alla mezzanotte, il ragazzo ode un rumore molto forte e vede una luce all’esterno della casa. Lì si accorge che fuori c’è un treno a vapore, su cui legge la scritta “Polar Express”, a capo del treno, sembra esserci un uomo un po’ burbero ma non cattivo che lo informa che quel treno porta i bambini al Polo Nord, dove potranno far la conoscenza di Babbo Natale. Il piccolo decide di partire e sul treno si trova insieme ad altri bambini in pigiama che cantano canzoni di Natale, mentre gli viene servita della cioccolata calda. Il protagonista del film fa amicizia sia con una simpatica ragazzina, che con altri due ragazzini, Billy, timido e povero e un altro che ha un atteggiamento da saputello molto fastidioso.

Conosce poi un avventuriero che beve sempre caffè e vive sui treni e gli rimprovera la sua mancata sincerità e l’essere costantemente in bilico tra credere e non credere. Seguono diverse peripezie poi il treno raggiunge il Polo Nord dove i tre amici incontrano Babbo Natale che per assegnare, come vuole la tradizione, il primo regalo di Natale, sceglie di darlo proprio al ragazzino.

Lui vorrebbe una campanella caduta dalle redini delle renne che trainano il carro, che gli viene data, così che possa ascoltarne il suono mentre guarda allontanarsi la slitta. Dopo aver fatto ritorno sul treno il ragazzino si accorge di non avere più la campanella, che è caduta da un buco nella tasca del suo pigiama.

Una volta rientrato a casa, il giorno dopo è la mattina in cui si aprono i regali, proprio nell’ultimo piccolo pacchetto ritrova la campanella perduta, accompagnata da un messaggio di Babbo Natale che lo invita a riparare il buco del pigiama. Agitando la campanella insieme alla sorella, si accorgono che i loro genitori non ne sentono il suono.

Il finale del film vede il protagonista adulto che dice che per lui la campanella suona ancora nonostante sia la sorella che gli amici non la sentono più come quando erano bambini.