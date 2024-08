Ritorno al futuro, diretto da Robert Zemeckis

Sabato 17 agosto 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’avventura-fantascienza del 1985 dal titolo Ritorno al futuro. La pellicola è considerata un vero e proprio cult ed è diretta dal regista Robert Zemeckis, vincitore del Premio Oscar per Forrest Gump, e film maker di numerosi lungometraggi di successo, tra cui Polar Express, Cast Away, La morte ti fa bella e A Christmas Carol.

Le musiche hanno invece la firma del compositore Alan Silvestri, che collaborerà con il regista in moltissimi progetti, a partire da All’inseguimento della pietra verde (1984) fino a Pinocchio (2022).

Il protagonista di Ritorno al futuro è interpretato dalla stella di Hollywood Michael J. Fox, diventato famoso a livello internazionale proprio grazie al personaggio di Marty McFly.

Al suo fianco un altro grande interprete, Christopher Lloyd, conosciuto anche per il ruolo dello Zio Fester ne La famiglia Addams e nel suo sequel.

Nel cast del film Ritorno al futuro anche Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Claudia Wells, Wendie Jo Sperber, Marc McClure e James Tolkan.

La trama di Ritorno al futuro: il viaggio nel tempo più avvincente della storia del cinema

Ritorno al Futuro racconta le vicende che coinvolgono il giovane Marty McFly (Michael J. Fox), un ragazzo che vive in California e che si troverà alle prese con lo strano e carismatico scienziato Emmett “Doc” Brown (Christopher Lloyd).

Quest’ultimo propone a Marty di raggiungerlo nel parcheggio vuoto di un centro commerciale per aiutarlo a filmare la sua ultima scoperta.

Arrivato sul posto, il protagonista scopre che la nuova invenzione è una straordinaria macchina del tempo, costruita sulla struttura di una scattante DeLorean.

Il mezzo si alimenta a plutonio e Doc confessa al ragazzo di avere rubato la preziosa sostanza a un gruppo di terroristi della Libia.

Lo scienziato imposta la data sull’automobile indicando il 5 Novembre 1955 ma, proprio in quel momento, vengono attaccati improvvisamente dai terroristi, che iniziano a sparare verso Doc.

Il giovane Marty cerca riparo nella macchina, attivando per sbaglio i comandi e iniziando un viaggio indietro nel tempo, fino ad arrivare nel 1955.

Purtroppo il protagonista si accorge immediatamente di non avere plutonio sufficiente per ritornare nella sua epoca, così decide di mettersi sulle tracce del giovane Doc, con la speranza che possa aiutarlo.

Durante le sue ricerche incontrerà George (Crispin Glover), colui che diventerà suo padre, alle prese con il bullo della scuola, Biff Tannen (Thomas F. Wilson), e inevitabilmente finirà con l’intromettersi nel passato, creando un pericoloso paradosso temporale.

Trovato Doc, lo scienziato spiegherà a Marty che l’unico modo per tornare al suo presente è fare innamorare i suoi genitori in quella stessa notte.