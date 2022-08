Poli opposti/ Su Rai 1 il film con Luca Argentero e Sarah Felberbaum

Poli opposti, film di Rai 1 diretto da Max Croci

Poli opposti va in onda su Rai 1 di oggi, 31 agosto 2022, a partire dalle ore 21.25. Il film è stato diretto dal regista lombardo Max Croci e arrivato nelle sale cinema nel 2015.

Oltre al noto attore Luca Argentero hanno recitato nel film Poli opposti anche Sarah Felberbaum, Elena Di Cioccio, Stefano Fresi e Giampaolo Morelli. Max Croci ha diretto nel 2016 il film commedia “Al posto tuo” ed ha fortemente voluto nei ruoli principali sia Luca Argentero che il simpatico e bravo attore romano Stefano Fresi.

Luca Argentero perde le staffe con i paparazzi/ C'entra la figlia Nina

Poli opposti, la trama del film

Leggiamo la trama di Poli opposti. Stefano Parisi è un brillante psicoterapeuta specializzato nella terapia di coppia. Nonostante abbia alle spalle un matrimonio con Mariasole fallito e finito con il divorzio, il lavoro di Stefano consiste nel riappacificare le coppie che stanno vivendo una crisi.

Fedro su Luca Argentero "Che delusione"/ "Prima fratelli, poi si rivelò opportunista"

Claudia Torrini è un’agguerrita avvocatessa divorzista, lasciata dal marito e costretta a dividersi tra il lavoro e la cura della figlia che ha cresciuto praticamente da sola. I due professionista hanno casa e ufficio nella stessa palazzina, proprio allo stesso piano.

Già dal primo incontro tra i due nasce istintivamente una certa antipatia. In più, la loro formazione professionale li pone su posizioni diametralmente opposte e sono ben consapevoli di essere praticamente rivali per il lavoro che svolgono: lui utilizza i metodi della psicoterapia per guidare le coppie verso la comprensione reciproca e la possibilità di una riappacificazione, lei getta benzina sul fuoco e dà il via a guerre legali senza precedenti.

Alice Arcuri/ "Luca Argentero? La prima volta che mi sorrise sentì un cedimento e..."

Capita a volte che i pazienti di Stefano passino a Claudia o viceversa e quindi inevitabilmente i due professionisti hanno modo di incontrarsi spesso.

Questo li porta a parlare, a confrontarsi e a scoprire col tempo di avere dei punti in comune in fatto di emozioni. Man mano l’antipatia iniziale si trasforma fino a diventare una vera e forte attrazione. Il dottore e l’avvocatessa, che apparentemente non hanno proprio niente in comune, si avvicineranno sempre più fino a mettersi insieme e a diventare una coppia a tutti gli effetti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA