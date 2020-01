Politano alla Roma?/ Calciomercato news: Under in vendita e l’Inter…

Affari di calciomercato a Trigoria: mentre si discute ancora del passaggio di proprietà del club giallorosso a Dan Friedkin, la dirigenza è all’opera anche nella sessione di mercato invernale, per offrire a Fonseca importanti innesti. Il primo, secondo le ultime voci di mercato dovrebbe essere Matteo Politano, alla Roma per la terza volta in carriera, dopo l’esperienza con Di Francesco nel 2016 e le giovanili. L’estreno destro è nella lista dei cedibili dell’Inter, ma certo Marotta se ne separerebbe solo a titolo definitivo, o al massimo con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Pare quindi un’operazione un poco complessa per la Roma in questa finestra di gennaio, ma non impossibile anche se al momento il cartellino del nerazzurro viene valutato a 30 milioni di euro.

CALCIOMERCATO ROMA: UNDER LIBERA POLITANO

A rendere infatti possobile l’operazione di avvicinamento di Politano alla Roma, sarebbe l’eventuale cessione di Cengiz Under, che fornirebbe al club di Trigoria il necessario bottino per andare all’assalto dell’esterno dell’Inter. Non è poi un segreto che il turco sia stato messo a Fonseca nella lista dei possibili partenti: dopo l’infortunio di settembre il giocatore non ha piò convinto e sul mercato ora rimane un nome appetibile ma solo per l’opzione del prestito. Va anche detto che pure la Roma non vorrebbe cederlo in via definitiva nella speranza di poter cogliere ancora i frutti dell’investimento una volta passato questo momento di crisi. L’ipotesi dunque che si propone per questa sessione di calciomercato della Roma è la cessione col prestito per Under, da cui ricavare la somma per gettarsi all’inseguimento di Politano. Il doppio affare si annuncia complicato, ma siamo solo al via delle contrattazioni.

