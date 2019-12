Cessione Roma, Friedkin offre 780 milioni!/ Addio Pallotta, tornano Totti e De Rossi?

Cessione Roma, importanti aggiornamenti sulla trattativa in corso tra James Pallotta e l’imprenditore americano Dan Friedkin. La chiusura è ad un passo: filtra grandissimo ottimismo dagli addetti ai lavori negli States. Come riportano i colleghi del Corriere dello Sport, il passaggio di consegne potrebbe arrivare già nel corso delle prossime ore: la fumata bianca è attesa già prima di Capodanno. Il giorno giusto potrebbe essere domani, lunedì 30 dicembre 2019: un cambio di proprietà tutto americano, anche se in realtà l’organigramma non è destinato a cambiare molto. Il presidente cambierà, così come l’azionista di maggioranza, ma non sono previsti grandi stravolgimenti. Confermate, dunque, le indiscrezioni degli scorsi giorni: una contrattazione veloce con chiusura dietro l’angolo per 780 milioni, un nuovo futuro per il club capitolino…

CESSIONE ROMA, COME CAMBIA IL CLUB CON FRIEDKIN

L’amministratore delegato Guido Fienga rimarrà al suo posto: il lavoro svolto negli ultimi sei mesi verrà premiato dai nuovi azionisti. Un altro nome confermato è quello di Manolo Zubiria, Global Sport Officer della Lupa. Il direttore sportivo Davide Petrachi sarà valutato al termine della stagione in base al rendimento della squadra, ma lui, Morgan De Sanctis ed il segretario Longo non rischiano più di tanto. Bruno Conti dovrebbe restare il responsabile del settore giovanile, conferme anche per il team manager Gianluca Gombar e per il responsabile del settore commerciale Francesco Calvo. A rischio, invece, Franco Baldini, attuale consigliere di James Pallotta. Ma c’è di più, secondo La Gazzetta dello Sport: Francesco Totti e Daniele De Rossi potrebbero tornare in giallorosso con un ruolo da protagonisti.

