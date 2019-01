Tav, Toninelli: “Entro fine gennaio la decisione”/ Torino-Lione: “Soldi potrebbero essere spesi meglio”

La decisione sulla Tav arriverà entro fine gennaio: questo l’annuncio del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli ai microfoni di Agorà. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha tenuto a precisare che nel contratto di governo firmato da grillini e Lega c’è scritto di «ridiscutere integralmente l’opera, ciò che stiamo facendo per la prima volta con consapevolezza. Non voglio fare spendere ai cittadini soldi che potrebbero essere spesi meglio». I tecnici hanno redatto l’analisi costi-benefici, come annunciato dal presidente Ponti, ma Toninelli ha spiegato che il parere definitivo «arriverà a fine gennaio dopo la risposta di Bruxelles». E il fronte del sì è pronto a tornare in piazza: domani, sabato 12 gennaio 2019, è in programma una manifestazione a Torino in Piazza Castello, dove verrà «data voce a tutti i sindaci del Nord».

TAV, SALVINI E LA LEGA APRONO AL REFERENDUM

Al fianco delle ‘madamin’ ci sarà anche la Lega, con il segretario federale Matteo Salvini che spinge per la grande opera: «Il no alla realizzazione della Tav deve essere molto ben motivato o chiederemo un parere agli italiani», le parole del ministro dell’Interno. Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera, ha commentato: «Siamo pronti a sostenere con forza le ragioni dei Sì Tav, anche sabato in piazza Castello a Torino, a fronte della dichiarata scelta di apoliticità del comitato promotore della manifestazione». Prosegue Molinari: «La Lega non ha mai avuto dubbi: la Tav va realizzata, perché è una risorsa preziosa per lo sviluppo strategico dell’economia piemontese, e di tutto il paese. Nel caso la valutazione costi/benefici, nelle mani del Ministro delle Infrastrutture Toninelli, dovesse dare esito negativo, siamo pronti a sostenere un referendum consultivo che dia la parola, e la decisione finale, ai piemontesi», riporta Torino Oggi.

