STATO SOCIALE CONTRO MARIA ELENA BOSCHI/ Il botta e risposta su Twitter con invito a cena

STATO SOCIALE CONTRO MARIA ELENA BOSCHI

Botta e risposta via social tra Maria Elena Boschi e lo Stato Sociale, la band che l’anno scorso tutta Italia ha conosciuto grazie alla fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Una vita in vacanza”. E proprio dal titolo di questa canzone, arrivata al secondo posto nella kermesse musicale italiana, è partita l’ex ministra per criticare il reddito di cittadinanza in un tweet in cui ha scritto: “Dice Di Maio che col reddito di cittadinanza da oggi cambia lo Stato Sociale. La colonna sonora infatti diventa ‘Una vita in vacanza’”. Dopo poco è arrivata la risposta, sempre via Twitter, della band capitanata da Lodo Guenzi: “Noi, cara @meb, preferiamo la piena automazione o un reddito di cittadinanza vero, non l’ennesimo sussidio di disoccupazione. Venite a cena con noi invece che con i leghisti per parlare di cose realmente di sinistra”.

LA RISPOSTA DELL’EX MINISTRA

Chiaro il riferimento alla cena organizzata dal movimento “Fino a prova contraria” cui hanno partecipato sia la Boschi che Matteo Salvini. In questa discussione si è inserito Dario Corallo, giovane candidato alla Segreteria del Partito democratico, che ha scritto alla band: “La strada per la piena automazione è ancora lunga. Per ora mi accontenterei della piena occupazione. Posso venire io a cena con voi? O almeno ci beviamo uno spritz. Sto alla bolognina fino alle 21:30”. Non pare sia pervenuta risposta dallo Stato Sociale, che invece hanno ricevuto un altro tweet da Maria Elena Boschi: “Rispetto la vostra opinione, ma per me il reddito di cittadinanza è una misura assistenzialista. Assegno di povertà c’è: è il Rei. La sinistra è lavoro, non sussidio. Però mi fa piacere parlarne a cena. Fatemi sapere quando siete a Roma”. Chissà se la band di Guenzi e l’ex ministra si incontreranno davvero.

