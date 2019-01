Salvini a cena con Boschi e renziani: ira Pd/ Martina “alternativi a Lega”: strategia anti-M5s per il Sì Tav?

Mettete a cena Salvini, Maria Elena Boschi, qualche altro membro delle pattuglie renziane e mescolate il tutto: Pd, Lega e soprattutto M5s sotto tutte le furie. Puzzle politico? Non proprio: solo quanto dovrebbe accadere questa sera alla cena organizzata dall’associazione “Fino a prova contraria” tenuta dall’imprenditore assai vicino a Matteo Renzi – Marco Carrai – dove dovrebbe presentarsi anche il nemico n.1 dei dem, quel Matteo Salvini contro il quale Martina, Zingaretti e anche lo stesso ex premier si scagliano ogni giorno. Una cena non si nega a nessuno, specie se è un evento “allargato” come quello previsto stasera, con anche la partecipazione della Fondazione Open di Alberto Bianchi, di altri dem come Francesco Bonifazi e per l’appunto della guest star Maria Elena Boschi, con la quale tra l’altro Salvini non è mai stato “troppo tenero”. Il retroscena, svelato da Goffredo de Marchis su Repubblica, prende spunto da una figura chiave che ha organizzato la “cena dello scandalo”: si tratta di Annalisa Chirico, brava giornalista del Foglio, presidente di “Fino a prova contraria” e soprattutto amica da tempo dei due “Mattei”, senza mai nasconderlo e senza mai provare alcun imbarazzo. «Sono amica dei due Matteo. Ma che è, un crimine? Ma tu sei solamente amico delle persone che la pensano esattamente come te? Mica sono fidanzata con Renzi. Ma di che stiamo parlando?», spiegava la Chirico in una intervista a La Zanzara lo scorso novembre.

LA CENA E IL CASO: TUTTE LE TRAME

Resta però evidente l’imbarazzo su più livelli (infatti non si esclude che alla fine, specie per tam-tam mediatico provocato Salvini possa anche non presentarsi) dei vari partiti: il Pd, perché teme che Renzi possa giocare qualche scherzetto, con in più diversi retroscena in questi mesi che narrano di un rapporto fitto di messaggini tra i due “Mattei” con toni assai meno accesi di quanto si vede sui social pubblici. Ma è soprattutto il grande assente M5s a fare rumore: nessuno invitato grillino, proprio come dopo il 4 marzo quando Renzi strigliò i dem che volevano un Governo con i Cinque Stelle dando così di fatto battesimo al futuro esecutivo gialloverde. Piuttosto che Di Maio, è con Salvini che i renziani preferiscono intavolare trattative: le più interessanti vedrebbero il Ministro degli Interni “in accordi” con Renzi per provare a dare una spallata ai grillini sulla Tav. La “cena per farli conoscere” va detto che resta più uno scoop giornalistico che un’effettiva possibilità concreta di “accordi” più larghi della pur importante Tav, eppure le reazioni che ha già scatenato una cena non ancora avvenuta dice molto di più di quanto si potrebbe immaginare. «È un evento benefico, no? Eviterei di caricarla di un significato particolare sul piano politico. Io, in ogni caso, so cosa penso di Salvini. Noi siamo seccamente alternativi. Quel modo di concepire la rappresentanza nelle istituzioni va sconfitto, fosse per me gli presenterei una mozione di sfiducia al giorno. Voglio batterlo perché non credo si governi così», ha spiegato irritato Maurizio Martina questa mattina a Radio Capital. Un immenso caos politico sulla cena ancora tutta segreta, tranne che per un dettaglio: come dolce, quasi sicuramente, la Nutella..

