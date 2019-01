Leoluca Orlando sospende Dl Sicurezza a Palermo/ Salvini, “Fa disobbedienza su immigrati”: polemica a distanza

Nuovo scontro a distanza tra Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, e il Ministro degli Interni, Matteo Salvini: e col nuovo anno il tema del contendere resta ancora l’immigrazione e il controverso Decreto Sicurezza che porta proprio la firma del leader del Carroccio. Di fatti, il primo cittadino del capoluogo siciliano ha fatto richiesta ai suoi uffici di non applicare alcune misure contenute nel provvedimento e segnatamente in relazione alla negazione della residenza per coloro che sono comunque in possesso del permesso di soggiorno. Orlando avrebbe infatti inviato una richiesta formare all’ufficio Anagrafe del Comune di Palermo per avere delle delucidazioni e nel frattempo ha deciso la sospensione per i cittadini stranieri interessati dell’applicazione del Decreto. La risposta di Salvini è arrivata a stretto giro di posta, accusando il sindaco di fare disobbedienza attraverso gli immigrati e pungendolo anche quando ha sottolineato che Orlando non pensa invece ai tanti problemi che avrebbe la sua città: tuttavia, il primo cittadino pare non voglia arretrate tanto che ha parlato, come già accaduto in passato di un “provvedimento criminogeno”, evidenziando l’importanza del rispetto dei diritti umani e calando la briscola quando afferma che il suddetto Decreto “spaccia per ‘sicurezza’ un intervento che puzza molto di ‘razziale’…”. (agg. di R. G. Flore)

NUOVO SCONTRO ORLANDO-SALVINI

Anno nuovo…polemiche vecchie. Che il decreto Salvini sull’immigrazione non sia andato giù ad un’ampia fetta di Paese, in particolare a quella che si rivede nell’ideologia di centrosinistra, è cosa nota. Oggi arriva però un “salto di qualità” nel confronto tra quell’area politica e il ministro dell’Interno. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha infatti deciso di sospendere il decreto Salvini. Il primo cittadino siciliano, ha chiesto al responsabile dell’anagrafe di “approfondire tutti i profili giuridici anagrafici” che deriveranno dall’applicazione della norma ma in attesa di questo approfondimento, scrive, “impartisco la disposizione di sospendere, per gli stranieri eventualmente coinvolti dalla controversa applicazione della legge, qualunque procedura che possa intaccare i diritti fondamentali della persona con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle procedure di iscrizione della residenza anagrafica”.

SALVINI, “CON TANTI PROBLEMI CHE HA PALERMO…”

Il decreto Salvini prevede che alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi umanitari, i cittadini stranieri non possano più iscriversi all’anagrafe. La norma, però, colpisce anche i minori non accompagnati, che hanno il permesso di soggiorno per motivo umanitari, e gli stranieri che hanno il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La risposta del ministro Salvini a questo “atto di ribellione” del sindaco di Palermo, LeolucaOrlando, è arrivata ovviamente a mezzo Twitter: “Con tutti i problemi che ci sono a Palermo, il sindaco sinistro pensa a fare “disobbedienza” sugli immigrati…”. L’impressione è che di questa questione si continuerà a parlare anche nei prossimi giorni: d’altronde le polemiche sul decreto Salvini, anche definito decreto Sicurezza, hanno accompagnato il provvedimento fin dalla sua approvazione in Parlamento.





