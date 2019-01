“Conte portaci la fattura”, il caso Alpa a Le Iene/ Video, il premier: “Nessun problema di trasparenza”

Antonino Monteleone de “Le Iene” è tornato dal premier Giuseppe Conte per chiedergli una prova che dimostri che il suo concorso per diventare professore ordinario all’Università è stato regolare. Di questo caso il programma di Italia 1 si è occupato nel servizio del 10 ottobre 2018. Riguarda l’esame per il concorso del 2002, per il quale uno dei commissari era il suo maestro e amico Guido Alpa. Un’eventuale collaborazione tra i due, con interessi economici comuni, prefigura l’incompatibilità di Alpa come esaminatore di Conte. L’inviato ha voluto chiedere chiarimenti al presidente del Consiglio, perché sempre nel 2002 Alpa e Conte hanno difeso entrambi l’Autorità garante della privacy (da un ricorso della Rai) che però, aveva precisato Conte, li ha «pagati separatamente». Monteleone chiede conto dunque di queste due fatture separate: dove sono? «L’atto di trasparenza che chiediamo a Conte è di mostrarci la sua fattura per allontanare ogni dubbio». Se Conte e Alpa avessero emesso un’unica fattura, e non due, le cose si complicherebbero per il premier.

“CONTE PORTACI LA FATTURA”, IL CASO ALPA A LE IENE

In questo caso sarebbe dimostrata l’effettiva collaborazione economica tra Giuseppe Conte e Guido Alpa. E quindi non solo scatterebbe l’incompatibilità del ruolo di commissario all’esame di Conte per Alpa, ma anche l’illegittimità della nomina a professore ordinario di Conte all’Università. La Iena Antonino Monteleone non ha ricevuto chiarimenti da nessuno dei due. «Aspettiamo un intervento del premier prima del nostro ricorso al Tar del Lazio per accedere ai dati», ha dichiarato l’inviato che ha rincorso Conte e Alpa. Sì, perché il Garante della privacy ha negato l’accesso agli atti con motivazioni che l’avvocato de Le Iene ritengono paradossali. «Presidente Conte, vuoi essere trasparente al 100 per cento? Allora portaci quella fattura…», è l’appello rivolto al premier. «Il premier fa il “furbo” perché dice che la fattura è del 2002, quando invece è stata emessa e pagata nel 2010 e lui deve conservarla per dieci anni. Questa reticenza per noi è sospetta, noi siamo qui e se Conte vuole la fattura può darcela», ha spiegato Antonino Monteleone.

