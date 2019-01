Trivelle, ministro Costa: “Non firmo per l’ok”/ Ultime notizie: “Sfiducia? Torno a fare il generale”

Nuovo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle all’orizzonte: torna a fare discutere il tema trivelle, con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ribadisce la sua contrarietà, pronto anche a farsi da parte per sostenere le sue ragioni. Intervenuto a un comizio a Pescara, a sostegno della candidata alla Presidenza della Regione Sara Marcozzi, il ministro grillino ha spiegato: «Io sono per il no alle trivelle, che passano per le valutazioni di impatto ambientale: io non firmo». E non ha intenzione di fare passi indietro: «In caso di sfiducia come ministro? Torno a fare il generale dei Carabinieri: lo dico con grande franchezza. Questa è la libertà che ha una persona che ha un altro lavoro». Oltre al tema trivelle, Costa ha anche parlato degli inceneritori: «Sono fermamente contro: volerli costruire è ideologia, non economia. Questa non è ideologia ma è economia verde, che è più conveniente dell’altra economica. L’ho chiesto anche a Confindustria, ma sono rimasti tutti zitti».

NUOVO CASO TRIVELLE

«Sono per il no alle trivelle. Se la commissione Via-Vas dà parere positivo io non firmo. Gli investimenti per le energie rinnovabili devono crescere, è questa la mia visione di futuro. Mi farò qualche nemico? Saranno gli stessi nemici dell’ambiente e del paese Italia», ha ribadito Sergio Costa su Twitter. Ma l’accordo tra Carroccio e penta stellati tarda ad arrivare: come sottolinea Il Fatto Quotidiano, le commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato non hanno ancora terminato l’esame delle modifiche al dl e si sono aggiornate oggi alle 13:00. Il Partito Democratico, per voce di Giacomo Portas, ha mandato un messaggio a Matteo Salvini: «La Lega dica sì alla Tav, alle trivelle e allo sviluppo. E convinca subito il Movimento 5 Stelle: senza innovazione perdiamo solo dei posti di lavoro». Costa però è netto: dopo la presidenza del Parco del Circeo, un altro caso per la maggioranza gialloverde…

