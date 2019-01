Trivelle, Lega vs M5s: “sbagliato stop permessi”/ Gava, Sottosegretario Ambiente: “paura non blocchi sviluppo”

Dopo la Tav, i migranti ora è il turno delle Trivelle: sottotraccia nei giorni scorsi, lo scontro tra Lega e M5s esplode questo pomeriggio quando la Sottosegretario all’Ambiente, la leghista Vannia Gava, dichiara «Non posso approvare una impostazione tutta volta a dire No come quella che sta alla base dell’emendamento dei 5 stelle sul tema delle trivelle. È sbagliato bloccare le autorizzazioni per le trivelle: non possiamo consentire che la paura blocchi lo sviluppo». Secondo la vice del Ministro Costa, il caso dei permessi vietati dal M5s negli scorsi giorni per le sonde-trivelle nel Mar Ionio rischia di fermare il Paese nel suo sviluppo, esattamente come sta succedendo per la Tav e per altre infrastrutture viste dal Movimento 5Stelle come uno spreco e un possibile “contagio” di malaffare e corruzione. «Questo Paese ha bisogno di una vera politica energetica che non può dipendere dall’acquisto dall’estero perchè questo oltre a portare costi sulle bollette dei cittadini, ci rende anche estremamente deboli», scrive ancora la Gava aprendo un nuovo fronte interno al Governo Lega-M5s.

TRIVELLE, NUOVO SCONTRO LEGA-M5S

Secondo la Sottosegretario all’Ambiente, gli insediamenti nello Ionio devono sottostare a precise valutazioni di impatto ambientale che li rendono compatibili con l’eco sistema, «senza contare che questo comparto imprenditoriale è una eccellenza che genera posti di lavoro». Per Vannia Gavia, «noi non vogliamo cercare motivi per bloccare le aziende e lo sviluppo, ma vogliamo cercare una strada assieme per fare le cose, facendole bene. Le sfide del futuro non aspettano, il nostro paese deve andare avanti e non indietro». Da ultimo, la responsabile leghista conclude sottolineando «Noi non vogliamo Cercare motivi per bloccare le aziende e lo sviluppo, ma vogliamo cercare una strada assieme per fare le cose, facendole bene. Le sfide del futuro non aspettano, il nostro Paese deve andare avanti e non indietro». In un primo commento richiesto al titolare dei Trasporti, Danilo Toninelli, il Ministro replica «nessuno scontro di Governo, ho appena dato il “cinque” a Salvini in CdM su Tav e Trivelle. Se non sbaglio tra l’altro molti leghisti (e il vicepremier del Carroccio era tra questi, ndr) avevano votato “Sì” al Referendum nel 2016, dunque non ci sono problemi». Ma in realtà la distanza, almeno per alcuni membri autorevoli della Lega, sembra essere assai più presente..

