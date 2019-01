Silvio Berlusconi “Sono tornato in campo, siamo in pericolo”/ Video “L’Italia è il paese che amo…”

Silvio Berlusconi ha realizzato un video per celebrare i 25 anni della nascita di Forza Italia e nel contempo rinnovare il proprio impegno in vista delle elezioni europee del prossimo maggio. Attraverso un videomessaggio pubblicato sulla pagina Facebook personale, il Cavaliere ha parlato agli italiani, mettendoli in guardia dai pericoli che si nascondono dietro l’ala del Movimento 5 Stelle dell’attuale governo gialloverde. Per incominciare il suo discorso, l’ex presidente del consiglio ha utilizzato l’incipt usato esattamente due decadi e mezzo fa: «L’Italia è il Paese che amo – ha detto il Cavaliere – con queste parole 25 anni fa mi rivolsi agli italiani per chiedere loro di unirsi a me per costruire un grande futuro». Sono cambiate tante cose da quel 1994, e alla sinistra radicata si è sostituto, secondo Berlusconi, un nuovo pericoloso movimento: «Oggi quella sinistra non esiste più – dice in un passaggio il leader di Forza Italia – ma il mio senso di responsabilità mi induce ancora una volta a scendere in campo per le prossime elezioni europee perché, di nuovo, il nostro paese corre un pericolo molto grave. Il Movimento 5 Stelle è una forza politica che è certamente moderna nell’uso degli strumenti di comunicazione ma vecchissima nelle idee, nei contenuti, nelle proposte». Il video lo trovate qui sotto.

BERLUSCONI “DI NUOVO IN CAMPO, ITALIA IN PERICOLO

Secondo Berlusconi nei programmi dei pentastellati c’è il peggio del novecento: «contro l’economia di mercato, contro le infrastrutture, contro la democrazia parlamentare, sono contro lo stato di diritto, contro le nostre garanzie di giustizia e di libertà e hanno trasformato, da feroci giustizialisti quali sono, la presunzione di innocenza che ci è garantita dalla Costituzione in presunzione di colpevolezza». Nonostante l’età che avanza il Cavaliere è ancora pronto a schierarsi a fianco del popolo del centro destra: «con molta più esperienza, con molte più relazioni internazionali, ma con la stessa determinazione e lo stesso entusiasmo perché il Paese che amo lo merita, gli italiani lo meritano, i nostri figli lo meritano». Il suo videomessaggio si conclude così: «Forza Italia, forza Europa, viva l’Italia». Di seguito il video del discorso di Berlusconi

